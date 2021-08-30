Ополченец ЛНР Александр Попов: Вся Луганская область вполне обойдется без Киева

Ополченец Александр Попов (позывной Конь) в беседе с ФАН выразил мнение, что Луганская Народная Республика в границах всей Луганской области вполне может обойтись без Украины и стать свободной буферной зоной у границы России.

Боец в эксклюзивном интервью поделился воспоминаниями о начале войны в Донбассе, рассказал о том, чем сейчас живет ЛНР, и предположил, как дальше будут развиваться события в республике.

из личного архива Александра Попова /

«Правда в том, что убивают детей»

— Почему вы отправились в 2014 году в Донбасс? У всех разные истории, что повлияло на ваше решение?

— Многие скажут, что телеведущий Владимир Соловьев и прочие представители СМИ промыли нам мозги. Но на самом деле я изучал европейские, американские, китайские источники информации. Конечно, в переводе на русский язык, потому что не все языки понимаю. Я пытался вычленить из всего этого правду. Правда оказалась в том, что убивают детей. Наверное, это повлияло на меня больше, чем все остальное.

Правды ведь может быть много: то, что свергают власть, то, что убивают мужчин… Но я выбрал свою и решил, что моего образования будет достаточно для того, чтобы отправиться в Донбасс. Это был долгий процесс. Полгода я оценивал ситуацию и приехал в конце мая — начале июня 2014 года. Точное число сейчас уже не скажу.

— По поводу убийств и жестокости. В июле Россия подала против Украины иск в ЕСПЧ. Среди обвинений — военные преступления украинской армии и националистических батальонов в Донбассе. Можете ли вы рассказать о наиболее ярких прецедентах, свидетелем которых вы были?

— Бои среди военных — это одно, а вот первое яркое воспоминание — даже не авиаудар по Луганску, а Малониколаевка, когда украинцы обстреляли с самолета деревню, — там были погибшие дети. Я помню, как отговаривал журналистов ехать туда, но они все равно туда отправились и все отсняли.

Наверное, Малониколаевка была страшнее, чем гибель журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, хотя мне трудно об этом говорить. Я многим журналистам говорил, что не стоит так рисковать своей жизнью. Но они выполняли свою задачу.

— Вчера в очередной раз обстреливали Горловку. Дети, слава богу, не погибли, но оказались в больнице.

— Тут уже неважно — дети все равно пострадали. Если честно, то я не знаю: то ли у украинцев приказы такие, то ли они не умеют производить обстрелы. Хотя как человек, который умеет это делать, я понимаю, что, может быть, пороха в заряде не хватает, и он может не долететь из-за этого... Вопросов очень много. Зачем они выбирают направление для обстрела, зная, что там есть гражданские? Причем боевого смысла в этом нет. Ты же даже не знаешь, попадешь ли по бойцам.

Но истории вообще бывают разные. Например, в 2014 году на Бахмутском направлении мы сталкивались с тем, что снаряды прилетали пустые. Снаряд падал и не разрывался. А на нем было написано: «Мужики, извините». Все разные.

Федеральное агентство новостей /

«Буферная зона вокруг России»

— Военные инструкторы НАТО активно тренируют украинских военных. Это сильное подспорье для них?

— Да, армия Украины, которая многое унаследовала от Советского Союза, развивается: сейчас нам будет уже сложнее с ними воевать. Боевые действия в 2014-2015 годах — это одно. Сейчас все будет по-другому.

Надо понимать, что Украина — это государство, которое воюет уже в течение семи лет. Это не отдельные ЛНР и ДНР. Тут целое государство воюет за свою целостность.

— Только там нет лидера.

— Конечно, Зеленского нельзя серьезно воспринимать. Однако он нужен западным союзникам в том смысле, что Украина — это граница. Точнее, санитарный кордон.

Если бы на Украине был лидер в 2014 году, причем неважно, хорошим он был бы или плохим, он бы смог вернуть все территории, и никто бы не дернулся. Конечно, я бы не хотел, чтобы так произошло. Но если бы кто-то пришел, вариантов бы не было.

— На ваш взгляд, какое будущее у Донбасса? Возвращение в состав Украины в соответствии с Минскими соглашениями, независимый статус, вхождение в состав России?

— Рядом с Россией находятся Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия — вокруг страны создается буферная зона. Я думаю, что то же самое будет и с ЛНР. Потому что одно дело — отдать Луганск. Тогда там встанет база. Забрать Луганск — база встанет в Харькове, рядом опять же. А тут есть что-то независимое, но в то же время под контролем. Тем более, я считаю, что вся Луганская область справится и без Украины, сможет прокормить себя.

— Как, по вашим ощущениям, жители ЛНР воспринимают Россию? Стремятся ли получить гражданство?

— Да, многие получили российские паспорта. Но я не понимаю некоторых людей, которые любят выражать недовольство. Жителям ЛНР не предполагается выплата десяти тысяч, о которых недавно говорил президент России, поэтому они ворчат. На что я говорю им: «Вы получили паспорта, материнский капитал, многие купили квартиры в Ростове-на-Дону. А вы еще чего-то хотите?»

Конечно, в ЛНР много хороших людей, я стараюсь с такими и общаться. Но они порой начинают разговоры, что Россия их бросила. Они спрашивают, почему их не принимают, они же сразу хотели в Россию. Повторяют, что Крым, мол, вернулся. Но он же был автономной республикой. В его конституции было прописано, что жители могут провести референдум и проголосовать. Они так и сделали. Жители ЛНР не понимают, что для того, чтобы перейти в другой статус, им надо сначала стать автономией. Только тогда республика сможет стать частью России. На данный момент ЛНР де-юре является частью Украины. То же самое говорит Владимир Владимирович Путин.

Новостное агентство «Харьков» /

«Украинцев спросят за Bayraktar»

— В одном из интервью военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс в ходе учений НАТО. Насколько, по вашим оценкам, вероятен этот сценарий?

— Конечно, мы опасаемся этого. Когда, например, в 2014 году появились сообщения, что Украина поставила на вооружение тяжелые минометы, которые стреляют ядерными снарядами, на передовых позициях переживали. Ребята постоянно мониторили ситуацию, как сейчас они следят за ситуацией с беспилотниками.

— Используются ли украинскими военными турецкие БПЛА Bayraktar? О них много говорят.

— Как военный скажу, что Bayraktar — очень хорошая вещь. Беспилотник летит высоко и на большие расстояния, у него есть управляемая ракета, которая может очень сильно навредить. При этом я думаю, что по Луганску и Донецку они работать не будут — нет смысла, так как это очень дорого. И украинцев за снаряды потом спросят: кто был убит, кто был поражен? Это будет очень интересно товарищам с Запада. Поэтому здесь та же самая ситуация, что и с противотанковым ракетным комплексом Javelin: их поставили около трех лет назад, но пока мы не видели ни одного.

— Буквально на днях экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал поднять вопрос о размещении войск США на территории страны во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

— Пускай размещают их в Харькове. Только какой смысл? Кто, например, вывозил украинских солдат из Афганистана? Причем и американцы, и украинцы в итоге сделали россиян красавцами.

— Как, по вашему мнению, будет развиваться конфликт в Донбассе?

— Я думаю, что эта территория останется буферной зоной для Российской Федерации. При любом раскладе ситуация будет такой. И территории не заберешь, так как это прослойка. Как-то я еще разговаривал с одним умным человеком — так он выразил мнение, что «пока нога [российского] солдата не встанет, территории не будет».

Ранее лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот назвал Павла Климкина маньяком за призыв разместить войска США на территории Украины.