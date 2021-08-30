Варшава, 30 августа. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев сообщил о страхе Варшавы перед возникновением «Северного потока — 3».

В Польше рассказали о наличии у России «СП-3». Ромуальд Шереметьев дал соответствующий комментарий местному изданию. Он испугался появления у Москвы «Северного потока — 3» и указал на достижение положительного результата президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе «СП-2».

«Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. <...> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3"», — подчеркнул политик.

Он прояснил, что не подразумевает появление нового трубопровода. Речь идет о наплыве мигрантов в Польшу для будто бы причинения ущерба Варшаве, рассказал бывший замминистра. Однако Шереметьев не стал уточнять, как именно Москва связана с ситуацией на границе.

Ранее МИД России объявил о скором окончании возведения «Северного потока — 2», передает «Национальная служба новостей». До физического завершения строительства трубопровода осталось несколько недель, подчеркнули в ведомстве. Немецкие журналисты также указали на неспособность решения суда остановить запуск проекта.