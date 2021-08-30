Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 18:11
18:10
Политика
В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
18:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
18:09
Общество
Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
18:08
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в Новороссийске
18:07
Шоу-бизнес
Жанна Эппле считает безденежье самым эффективным «воспитателем» для детей
18:06
Общество
Евгений Миронов прервал спектакль «Горбачев» из-за некультурного поведения красноярцев
18:05
Шоу-бизнес
Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
18:04
Шоу-бизнес
Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
18:04
Спорт
Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами
18:03
Экономика
Газовые котировки в Европе впервые в истории поднялись выше 600 долларов
Все новости

В Польше рассказали о «наличии» у России «Северного потока — 3»

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:04
Политика
В Польше рассказали о «наличии» у России «Северного потока — 3»
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 30 августа. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев сообщил о страхе Варшавы перед возникновением «Северного потока — 3».

В Польше рассказали о наличии у России «СП-3». Ромуальд Шереметьев дал соответствующий комментарий местному изданию. Он испугался появления у Москвы «Северного потока — 3» и указал на достижение положительного результата президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе «СП-2».

«Россия довела дело "Северного потока — 2" до конца. <...> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток — 2" "Северным потоком — 3"», — подчеркнул политик.

Он прояснил, что не подразумевает появление нового трубопровода. Речь идет о наплыве мигрантов в Польшу для будто бы причинения ущерба Варшаве, рассказал бывший замминистра. Однако Шереметьев не стал уточнять, как именно Москва связана с ситуацией на границе.

Ранее МИД России объявил о скором окончании возведения «Северного потока — 2», передает «Национальная служба новостей». До физического завершения строительства трубопровода осталось несколько недель, подчеркнули в ведомстве. Немецкие журналисты также указали на неспособность решения суда остановить запуск проекта.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Польше рассказали о «наличии» у России «Северного потока — 3»
путин польша Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru