МИД Эстонии не выдаст российскому дипломату визу в ответ на высылку своего сотрудника из РФ

Таллин, 30 августа. Внешнеполитическое ведомство Эстонии не выдаст дипломату Российской Федерации визу в качестве ответа на высылку эстонского сотрудника из Москвы.

Соответствующую информацию распространил МИД Эстонии в понедельник. По данным ведомства, в дипломатии принято отвечать на высылку дипломата соответствующими мерами.

«В данном случае министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию», — сказано в заявлении МИД.

Ранее консул Эстонии в России Март Лятте был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, которая несовместима с дипломатическим статусом. Он несколько раз встречался с россиянином, чтобы получить материалы закрытого характера.