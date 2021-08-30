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МИД Эстонии не выдаст российскому дипломату визу в ответ на высылку своего сотрудника из РФ

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:18
Политика
МИД Эстонии не выдаст российскому дипломату визу в ответ на высылку своего сотрудника из РФ
ИА «Политика Сегодня»

Таллин, 30 августа. Внешнеполитическое ведомство Эстонии не выдаст дипломату Российской Федерации визу в качестве ответа на высылку эстонского сотрудника из Москвы.

Соответствующую информацию распространил МИД Эстонии в понедельник. По данным ведомства, в дипломатии принято отвечать на высылку дипломата соответствующими мерами.

«В данном случае министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию», — сказано в заявлении МИД.

Ранее консул Эстонии в России Март Лятте был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, которая несовместима с дипломатическим статусом. Он несколько раз встречался с россиянином, чтобы получить материалы закрытого характера.

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