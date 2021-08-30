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Шведские пилоты-шпионы рассказали о секретных полетах над СССР в конце 1950-х годов
Армия
Шведские пилоты-шпионы рассказали о секретных полетах над СССР в конце 1950-х годов
wikipedia.org  /  Saab 29 Tunnan / CC BY-SA 3.0

Стокгольм, 30 августа. Летчики ВВС Швеции рассказали подробности о своих секретных полетах над Советским Союзом в конце 50-х годов прошлого века, передают СМИ.

Летчики совершили в общей сложности 30 секретных операций в воздушном пространстве Советского Союза. Рассказать об этих событиях появилась возможность только сейчас. Пилоты пытались получить качественные фотоснимки военных объектов СССР, передает шведское издание Dagens Nyheter.

В числе восьми летчиков ВВС Швеции был Ян Маттссон, которому в 1958 году исполнился только 21 год. Ему была поставлена задача лететь на низкой высоте и фотографировать советские базы. Он получил специальное разрешение на пересечение государственной границы СССР для проведения «шпионажа в воздухе».

Тогда ВВС Швеции работали парами, один из самолетов занимался панорамной съемкой, второй — детальной. На летательных аппаратах Saab 29 были закрашены опознавательные знаки. Во время одной из операций Маттссону едва удалось уйти от советских перехватчиков. Его коллега Бирьер Эстлинг однажды смог улететь с заглохшим мотором.

«Мне чертовски повезло», — признал он.

Американские эксперты некоторое время назад назвали точное количество провокаций НАТО на российских границах. Российский истребитель Су-27 ранее совершил перехват самолета ВВС Германии над Балтикой, сообщил телеканал «360».

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ссср швеция шпионы saab 29
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