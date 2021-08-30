Победы российских паралимпийцев. События дня

Правительство выделит более 454 млрд на выплаты пенсионерам

Российское правительство направит более 454 миллиардов рублей на единовременную выплату в размере 10 тысяч всем пенсионерам, в том числе работающим и военным. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Такая дополнительная выплата позволит поддержать доходы более 43 миллионов россиян.

«Помощь получат все получатели пенсии – как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца... 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек. Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат [выплату] одновременно с пенсией», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Также Голикова отчиталась о ходе выполнения поручения Президента России Владимира Путина о материальной поддержке родителей школьников. Вице-премьер заявила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 99,5% имеющих на нее право российских семей.