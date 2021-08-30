Победы российских паралимпийцев. События дня

Правительство выделит более 454 млрд на выплаты пенсионерам
Российское правительство направит более 454 миллиардов рублей на единовременную выплату в размере 10 тысяч всем пенсионерам, в том числе работающим и военным. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Такая дополнительная выплата позволит поддержать доходы более 43 миллионов россиян.
«Помощь получат все получатели пенсии – как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца... 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек. Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат [выплату] одновременно с пенсией», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Также Голикова отчиталась о ходе выполнения поручения Президента России Владимира Путина о материальной поддержке родителей школьников. Вице-премьер заявила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 99,5% имеющих на нее право российских семей.
ЕС не будет пересматривать санкции против талибов
Global Look Press / Ton Koene/ZUMAPRESS.com
Евросоюз не будет пересматривать свой санкционный список в отношении членов запрещенной в России группировки «Талибан». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В Брюсселе отметили, что его мнение насчет талибов не изменится до тех пор, пока террористическая организация не начнет соблюдать права человека, в частности женщин и меньшинств. В Евросоюзе отметили, что экономическая помощь Афганистану также зависит от действий талибов. В настоящее время многие из них находятся под санкциями ЕС и ООН.
Паралимпийцы добыли новое «золото» для российской сборной
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Урожайным выдался очередной супердень Паралимпиады в Токио для российских атлетов. Вслед за триумфом пловца Богдана Мозгового Дмитрий Сафронов одержал красивую победу в беге на 100 м. Спринтер Антон Прохоров взял золото на стометровке в своем классе. При этом оба героя спорта установили мировые рекорды. Наконец, уже 19-ю медаль высшей пробы принес России Евгений Торсунов, став сильнейшим в прыжках в длину. В настоящий момент наша сборная располагается на третьем месте в общем медальном зачете.