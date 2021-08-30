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30 августа 19:41
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
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Источник ФАН: У умершего во время матча в Калининграде футболиста остановилось сердце
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Победы российских паралимпийцев. События дня

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Правительство выделит более 454 млрд на выплаты пенсионерам

Российское правительство направит более 454 миллиардов рублей на единовременную выплату в размере 10 тысяч всем пенсионерам, в том числе работающим и военным. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Такая дополнительная выплата позволит поддержать доходы более 43 миллионов россиян.
«Помощь получат все получатели пенсии – как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца... 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек. Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат [выплату] одновременно с пенсией», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Также Голикова отчиталась о ходе выполнения поручения Президента России Владимира Путина о материальной поддержке родителей школьников. Вице-премьер заявила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 99,5% имеющих на нее право российских семей.

ЕС не будет пересматривать санкции против талибов

Победы российских паралимпийцев. События дня
Global Look Press  / Ton Koene/ZUMAPRESS.com

Евросоюз не будет пересматривать свой санкционный список в отношении членов запрещенной в России группировки «Талибан». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В Брюсселе отметили, что его мнение насчет талибов не изменится до тех пор, пока террористическая организация не начнет соблюдать права человека, в частности женщин и меньшинств. В Евросоюзе отметили, что экономическая помощь Афганистану также зависит от действий талибов. В настоящее время многие из них находятся под санкциями ЕС и ООН.

Паралимпийцы добыли новое «золото» для российской сборной

Победы российских паралимпийцев. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Урожайным выдался очередной супердень Паралимпиады в Токио для российских атлетов. Вслед за триумфом пловца Богдана Мозгового Дмитрий Сафронов одержал красивую победу в беге на 100 м. Спринтер Антон Прохоров взял золото на стометровке в своем классе. При этом оба героя спорта установили мировые рекорды. Наконец, уже 19-ю медаль высшей пробы принес России Евгений Торсунов, став сильнейшим в прыжках в длину. В настоящий момент наша сборная располагается на третьем месте в общем медальном зачете.

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