Когда пенсионеры в России получат по 10 тыс. руб., кому еще положены выплаты осенью

Единовременная выплата всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей будет перечислена гражданам уже в ближайшие дни. Об этом президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что по результатам совещания с Минтрудом выработан механизм предоставления такой выплаты, и уже 2 сентября деньги получат более 43 миллионов пенсионеров РФ.

«Помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью; а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца», — пояснила Голикова.

Она также уточнила порядок начисления денег: гражданам, которые получают пенсию на банковскую карту, выплата придет уже в четверг, 2 сентября. Никаких справок и заявлений для этого заполнять не нужно. Тем, кто получает деньги на почте, на дому или на банковский счет, дополнительные 10 тысяч рублей придут вместе с ежемесячной пенсией. Это коснется примерно 12,7 миллиона человек.

«Эти единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки», — добавила Голикова.

Напомним, по указу президента России дополнительные 10 тысяч рублей, призванные смягчить гражданам последствия инфляции, получат все пенсионеры — как неработающие, так и работающие. Выплаты также получат все категории военных пенсионеров — отслужившие в армии; в силовых структурах; семьи военнослужащих, получающих пенсию, и так далее.

Кто еще получит дополнительные выплаты осенью

Согласно поручению президента, в сентябре будет выплачено по 15 тысяч рублей всем военнослужащим и сотрудникам силовых структур, вне зависимости от звания и должности, а также военным курсантам.

Кроме того, выплату в 10 тысяч рублей получат родители детей-школьников, которые по каким-то причинам не успели сделать это раньше. Школьную выплату уже получили почти 99% семей, имеющих на нее право, остальные смогут это сделать до конца года.

Также с 1 октября пройдет ежегодная индексация военных пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Ранее ФАН рассказал, что изменится в России с 1 сентября.