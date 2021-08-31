В погоне за фантомами: политолог оценил два способа Украины вернуть Крым

Украина с горечью признает, что Россия оказалась более устойчивой, чем Киеву бы хотелось. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Два способа

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил о новых способах вернуть Крым в состав страны. Первый способ он обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по его словам, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии.

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», — подчеркнул Чалый.

/ Федеральное агентство новостей

Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы. Изменить текущую ситуацию можно только, если украинское государство станет успешнее, уверен Чалый.

«Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», — заключил он.

В погоне за фантомами

Как выразился Владимир Соловейчик, он удовольствием посмеялся над глубокомысленными рассуждениями Чалого.

«Уж если Россия не развалилась во время Смуты, когда, кстати, украинские казаки выступали в значительной их части заодно с польскими панами, если Россия не погибла во время агрессии Наполеона Бонапарта в 1812 году, если Россия успешно отразила интервенцию 14 иностранных держав и выкинула за море их белогвардейских пособников 100 лет назад, если наша страна одолела гитлеровский нацизм и его власовских и бандеровских холуев в годы Великой Отечественной войны, то точно не развалится и под давлением украинских националистов и их хозяев из блока НАТО», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, украинским дипломатам с горечью приходится признавать, что Российская Федерация оказалась куда более устойчивой, чем им того желалось и по сей день желается. Что касается планов создания «мощного украинского военно-морского флота» и прочих агрессивных намерений, то очевидно, что в первом же боевом столкновении с Вооруженными силами РФ — не так уж и важно, на суше, на море или в воздухе — «украинские воеводы, гетманы и адмиралы дадут такого деру, что их не остановят польские и румынские пограничники», уверен политолог.

«Но самое смешное: это прочесть про то, как российские регионы добровольно выйдут из состава РФ ради тяги к «украинской хорошей жизни». Это очень сильно напоминает персонажей романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова — Кису Воробьянинова и отца Федора — в их погоне за фантомом богатства в виде брильянтов в обшивке стула. Мечтания о несбыточном, фантомы и полное отсутствие понимания окружающих реалий — вот что видно из высказывания Чалого. Понятно, что такого рода оценки присущи и многим иным украинским власть и деньги имущим. Они абсолютно далеки от трезвого анализа текущей политической ситуации», — заключил Владимир Соловейчик.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Киев все еще считает республику своей территорией и не оставляет надежды вернуть ее под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.