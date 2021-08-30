Донбасс сегодня: ВСУ получили мощную «ответку» от ДНР, армия Киева несет потери

Донбасс, 30 августа. Киев «поздравил» Горловку с Днем шахтера артобстрелом. Народная милиция открыла огонь на подавление по ВСУ, пятеро киевских силовиков ранены. Двое военнослужащих армии Киева подорвались на минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки совершили одну огневую провокацию по территории Донецкой Народной Республики. Обстрелян район села Веселого с применением автоматического станкового гранатомета. Также в результате обстрела поселка шахты «Трудовская» города Донецка, произведенного киевскими силовиками в субботу, ранения получил мирный житель 1962 года рождения.

Неспокойно становится в зоне ответственности армейского корпуса Луганской Народной Республики. Здесь Вооруженные силы Украины обстреляли из 120-мм минометов поселок Калиново, поселок Золотое-5 обстрелян из 82-мм минометов, а по Желобку огонь вели из автоматических станковых гранатометов.

Киев «поздравил» Горловку с Днем шахтера артобстрелом

В оборонном ведомстве ДНР отдельно остановились на обстреле, который произошел два дня назад на Горловском направлении обороны республики. Напомним, что в результате артиллерийского огня были ранены двое детей — десятилетний мальчик и семилетняя девочка, а также повреждены шесть жилых домов. К счастью, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В Донецке обратили внимание на тот факт, что данный теракт, а именно так квалифицирует обстрел Генеральная прокуратура ДНР, произошел накануне особо почитаемого на Донбассе праздника — Дня шахтера. Таким образом, считают в Народной милиции, украинские «освободители» решили поздравить горловчан, что в очередной раз подтверждает полное отсутствие понимания у киевских силовиков правил ведения войны и отсутствие человечности.

Вторым не менее важным фактором в Донецке называют поездку президента Украины Владимира Зеленского в США. Именно накануне этой поездки и произошло обострение практически на всех направлениях обороны. Глава украинского государства, конечно же, использует данное обострение для реализации неких просьб, но только о раненных детях разговор идти не будет, убеждены в республике. Равно как и о невыполнении обещания Зеленского годичной давности остановить кровопролитие на Донбассе.

ВСУ получили мощную «ответку» от Народной милиции ДНР

Стоит также отметить, что артиллерийский обстрел окраин Горловки не остался безнаказанным для киевских силовиков. В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что, не сумев добиться реакции украинских представителей в СЦКК, защитники республики открыли ответный огонь на подавление агрессии противника. Результатом стало уничтожение огневых точек ВСУ. Кроме того, пятеро военнослужащих украинской армии получили ранения.

Армия Киева несет потери

Небоевые потери продолжают сопровождать украинскую армию в зоне конфликта, сообщают в Народной милиции ЛНР. Источник луганчан в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ проинформировал об очередном инциденте с подрывом военнослужащих на своем минном поле. Результатом взрыва стало ранение двух бойцов указанной бригады.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что подорвались военнослужащие 30-й ОМБР на минах, установленных их предшественниками из 59-й отдельной мотопехотной бригады. Показательно, что данные боеприпасы не были отмечены на переданных картах минных полей. С целью избежать дисциплинарной ответственности командование 30-й бригады доложило «наверх» о ранении военнослужащих якобы в результате вражеского обстрела.