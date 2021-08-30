Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте

Санкт-Петербург, 30 августа. В медиацентре «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему подростковых абортов, эпидемии ВИЧ и просвещении в школах.

Спикером мероприятия стала директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник. Она ответила на вопрос о том, кто принимает окончательное решение о подростковом аборте, сам ребенок или его родители.

Рубаник подчеркнула, что девушка сама вправе сделать выбор. Однако, по словам эксперта, часто существует прессинг со стороны родителей, а также психологическое давление. Рубаник добавила, что чаще всего взрослым объясняют, что такие действия могут привести к гибели беременной.

«Аборт — тяжелая травма, и самого ребенка можно довести до крайности», — отметила Рубаник.

Руководитель фонда рассказала, что из-за высокого давления со стороны родителей некоторые истории заканчивались суицидом. Поэтому спикер считает, что нужно приглашать матерей девочек на беседу и объяснять им, что лучший выбор — это рождение ребенка.