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Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
Общество
Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
pxhere.com

Санкт-Петербург, 30 августа. В медиацентре «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему подростковых абортов, эпидемии ВИЧ и просвещении в школах.

Спикером мероприятия стала директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник. Она ответила на вопрос о том, кто принимает окончательное решение о подростковом аборте, сам ребенок или его родители.

Рубаник подчеркнула, что девушка сама вправе сделать выбор. Однако, по словам эксперта, часто существует прессинг со стороны родителей, а также психологическое давление. Рубаник добавила, что чаще всего взрослым объясняют, что такие действия могут привести к гибели беременной.

«Аборт — тяжелая травма, и самого ребенка можно довести до крайности», — отметила Рубаник.

Руководитель фонда рассказала, что из-за высокого давления со стороны родителей некоторые истории заканчивались суицидом. Поэтому спикер считает, что нужно приглашать матерей девочек на беседу и объяснять им, что лучший выбор — это рождение ребенка.

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