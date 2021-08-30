Политолог Рудаков оценил намерение США закрыть дипмиссию в Афганистане

За время пребывания американских военных в ряде городов Афганистана там сформировались субкультура и политические реалии, которые несовместимы с мировоззрением движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Эксперт оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что дипмиссия Америки в Афганистане, скорее всего, будет закрыта.

«Желание Соединенных Штатов закрыть свою дипмиссию в Кабуле говорит только об одном — отсутствии какой бы то ни было политической и моральной ответственности за результаты своей 20-леттней деятельности в Афганистане», — сказал политолог.

Александр Рудаков также указал на глубинный характер изменений в обществе, порожденных присутствием в этой стране военных сил Запада.

«Дело в том, что Кабул и ряд других городов находились под контролем сил коалиции и сотрудничавших с ними правительственных сил Афганистана. Там сформировалась своеобразная субкультура, появились политические реалии, которые трудно совместимы с тем мировоззрением, идеологией, которые несет движение «Талибан», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он подчеркнул, что недавнее заявление госсекретаря обрекает союзников Америки на горькую участь.

«Количество афганских граждан, которые сотрудничали с США и силами коалиции, очень велико. Лишь небольшой части удастся покинуть страну в ближайшее время. Очевидно, большинство из них останется в Афганистане. Присутствие американской дипмиссии в Кабуле было бы для них последней надеждой на помощь своих бывших работодателей, но американские власти лишают их надежды. Это еще один эпизод, показывающий подлинное отношение властей США к тем, кто на них работает», — подытожил эксперт.

Ранее Александр Рудаков в беседе с ФАН оценил планы Лондона организовать спецрейс из Афганистана для эвакуации 60 кошек и 140 собак. По словам политолога, на фоне тысяч людей, которые безуспешно пытаются вылететь из аэропорта Кабула, такой поступок властей Британии выглядит абсолютным цинизмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.