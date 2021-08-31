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Директор петербургского лицея пояснил, как дети будут заниматься в кружках и секциях
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Директор петербургского лицея пояснил, как дети будут заниматься в кружках и секциях
Общество
Директор петербургского лицея пояснил, как дети будут заниматься в кружках и секциях
pixabay.com  /  _Alicja_

Грядущий учебный год, как известно, начнется в традиционном очном формате. Однако ради безопасности детей и педагогов процесс будет организован особым образом. Например, на дополнительных занятиях, в секциях и кружках нельзя будет смешивать параллельные классы.

О том, как в учреждениях будут выстроены программы дополнительного образования, рассказал директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов, ставший гостем специального брифинга Медиагруппы «Патриот».

«Опыт прошлого года показывает, что подобные группы в образовательных организациях, где работают отделения дополнительного образования детей, вполне эффективны и имеют место. Тем более, как сказал Александр Беглов сегодня на педагогическом совете, наибольшая востребованность у родителей — это школы полного дня. Школы, в которых ребенок может, отучившись первую половину дня, остаться на группу продленного дня, на отделении дополнительного образования. Десять часов внеурочной деятельности подключено к каждому учебному классу. Соответственно, у ребенка огромное количество возможностей, чем заняться и как раскрыть свои способности», — объясняет директор лицея.

Директор петербургского лицея пояснил, как дети будут заниматься в кружках и секциях
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Конечно, сегодняшние реалии вносят свои коррективы, и главной задачей любого директора становится грамотная организация подобного процесса. Однако смешанные группы уже давно перестали быть актуальны для школ, утверждает Константин Тхостов. Современный вариант — это класс и группа продленного дня, где в первой половине дня идут обычные уроки, а во второй ребенок может выполнять домашние задание или же заниматься в кружках и секциях.

«Этот опыт в Петербурге был и в предыдущие годы активным с точки зрения организации учебного и воспитательного процесса. Прошлый год подчеркнул значимость и необходимость более детально уйти в организацию подобных процессов не только в рамках групп продленного дня, но и в рамках отделений допобразования. Потому что дети одного возраста и одной классной системы находятся вместе и спокойно реализуют то, что им вполне по силам реализовать. Тем более, согласитесь, очень много праздников, особенно в начальной школе, где требуется некое массовое участие детей. Где, как не в кружках дополнительного образования, можно проводить репетиции без отрыва от основного производства и ущерба учебного процесса», — резюмирует Константин Тхостов.

Ранее известный эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал родителей уделить последние дни лета подготовке детей к школе. В частности, необходимо помочь ребенку наладить режим сна, а также внимательно следить за полноценным рационом и режимом питания учащегося.

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