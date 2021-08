Белла Хадид показала, что джинсы со шнуровкой выглядят соблазнительно

Лос-Анджелес, 30 августа. Модель Беллу Хадид смело можно назвать Амбассадором денима. Девушка — фанатка джинсов, она очень часто надевает их и делает это с особым, неповторимым шиком. Недавно Белла стала лицом итальянского бренда Miss Sixty, и в ее Instagram появилось несколько снимков из новой рекламной кампании, пишет Elle.

На одном из снимков, девушка позирует в стильных графитовых джинсах-клеш с необычной деталью — разрезами со шнуровкой по бокам. Такой прием выглядит весьма соблазнительно, а в сочетании с облегающим боди c высокими вырезами — просто сногсшибательно.

У Беллы есть сестра, вместе они давно стали самыми популярными топ-моделями настоящего времени, и увидеть их на глянцевых обложках можно чаще, чем в соцсетях. Интересно, что родственницы не ругаются из-за дележки модного олимпа.

Система модной индустрии работает так, что каждый год появляется новое лицо, которому достаются лучшие кампании, дизайнеры и обложки журналов. Но популярность такой модели быстротечна. Она, словно мотылек, порхает пару-тройку лет и исчезает, а ее сменяет новая. Ведь модельный бизнес требует новых кадров. Так, например, некогда главную суперзвезду подиумов Кару Делевинь потеснила Кендалл Дженнер, а через год появилась старшая сестра Беллы — Джиджи Хадид, которой младшая уже наступает на пятки. Во многом она уже даже смогла потеснить свою родственницу.

Стоит отметить, что в fashion-индустрии практикуется кумовство. Кендалл, например, попала в моду по протекции мамы Крис. В шоу-бизнесе ее знает каждый. В доказательство тому один из эпизодов шоу Keeping up with the Kardashians, в котором Дженнер-старшая позвонила приятелю с просьбой организовать просмотр для новоявленной модели.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер станет матерью во второй раз.