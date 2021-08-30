Белла Хадид показала, что джинсы со шнуровкой выглядят соблазнительно

Лос-Анджелес, 30 августа. Модель Беллу Хадид смело можно назвать Амбассадором денима. Девушка — фанатка джинсов, она очень часто надевает их и делает это с особым, неповторимым шиком. Недавно Белла стала лицом итальянского бренда Miss Sixty, и в ее Instagram появилось несколько снимков из новой рекламной кампании, пишет Elle.

На одном из снимков, девушка позирует в стильных графитовых джинсах-клеш с необычной деталью — разрезами со шнуровкой по бокам. Такой прием выглядит весьма соблазнительно, а в сочетании с облегающим боди c высокими вырезами — просто сногсшибательно.

У Беллы есть сестра, вместе они давно стали самыми популярными топ-моделями настоящего времени, и увидеть их на глянцевых обложках можно чаще, чем в соцсетях. Интересно, что родственницы не ругаются из-за дележки модного олимпа.