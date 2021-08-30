Секспросвет или ранняя беременность? Зачем детям знания о «взрослой жизни»

Отсутствие секспросвета среди школьников и подростков ведет к целому ряду проблем. В первую очередь это — ранняя беременность и распространение заболеваний, передающихся половым путем. Кто должен учить подростков взрослой жизни: школа или родители? Не станут ли уроки сексуального воспитания пропагандой половой жизни? Что делать, если подросток уже столкнулся с проблемой ранней беременности: рожать или идти на аборт? На эти и другие вопросы ответила директор благотворительного фонда (БФ) «Прилив» Любовь Рубаник в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Российское общество не может единодушно ответить на вопрос, кто и как должен рассказывать подросткам об особенностях половой жизни. Кто-то считает, что заниматься секспросветом должна школа, другие уверены, что столь деликатные вопросы необходимо обсуждать в семье, третьи вообще убеждены, что тему секса лучше оставить табуированной. Директор БФ «Прилив» Любовь Рубаник, чья организация помогает подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в свою очередь считает, что уроки полового воспитания должны преподаваться в школах детям от 12 лет.

«Подростки не могут довериться в этом вопросе и раскрыться родителям. Но чтобы как-то предостеречь от нежелательной беременности или от проблем со здоровьем, об этом надо говорить. Надо рассказывать об инфекциях и тяжелых заболеваниях, которыми они могут заболеть. И это должно идти в школе с 12 лет. Сексологи должны проводить с подростками беседы о предохранении, предупреждать о ранней беременности», — объяснила она.

По ее словам, девочки, с которыми довелось работать фонду, сами рассказывают, что конструктивный разговор на тему секса с родителями не получается. Родители довольно часто агрессивно реагируют на интерес ребенка к половой жизни. А на агрессию у подростка в ответ идет обратная реакция — «я хочу это попробовать». К сожалению, о том, чем могут закончиться такие эксперименты, подростки узнают слишком поздно.

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Обратиться за помощью в «Прилив» может как сам подросток, так и его родители. Фонд оказывает не только материальную поддержку девочкам, попавшим в сложную ситуацию, но и занимается сопровождением будущей молодой мамы. Как правило, первая реакция юной девушки на беременность — это отрицание. Поэтому первая задача сотрудников фонда — донести и до подростка, и до его родителей, что проблема уже есть.

«Мы приглашаем родителей, объясняем, что проблема уже есть, и надо совместно решить, как сохранить ребенка. Мы стоим на позиции, что жизнь человека — бесценна. Нужно донести до девушки, что она — будущая мама, и ребенка надо воспитывать. За 2020 год мы сохранили 42 малышей. Они все — в семье, никто от них не отказался. И был только один случай аборта. Там тяжелая ситуация: девочка жила с бабушкой, и они категорически настаивали на аборте», — прокомментировала она.

На позиции сохранения жизни будущему ребенку фонд стоит неспроста. Ведь ранние аборты могут привести не только к необратимым последствиям для психического и физического здоровья подростка, но и к летальному исходу. Государство осуществляет поддержку молодых мам, но она больше нацелена на медицинское и юридическое сопровождение. Фонд же предоставляет услуги психологов, которые работают с подростками.

«И до родов, и с теми, кто уже родил малышей, мы проводим занятия и рассказываем, как проходят роды, чтобы девочка не боялась. Когда девочка одна — или родители не могут встретить ее, либо она из сиротского учреждения — то мы даже встречаем ее из роддома, чтобы подросток чувствовал — он не брошен. Плюс, наша задача — научить грудному вскармливанию, потому что это — большая привязка к ребенку. Когда они начинают кормить малышей, они чувствуют, что они — мамы», — рассказала директор фонда.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но те, кто помогает подросткам, и сами оказались в сложной ситуации. Все восемь лет существования БФ «Прилив» использовал личное помещение Любови Рубаник. Но многодетному директору фонда пришлось решать свои жилищные проблемы. В итоге фонд остался без помещения. Уже прошло пять месяцев, но подходящее место для социально значимой организации город так и не нашел.

«У нас сейчас — финансовые трудности, на данный момент мы остались без помещения. Надеемся получить его, договориться с помощью комитета по социальной политике, который поддерживает нас, с комитетом имущественных отношений. Обратились в комитет имущественных отношений, но одно помещение отдали под футбольный клуб почему-то. Сейчас пытаемся добиться, чтобы его все же отдали нам», — поделилась насущными проблемами Рубаник.

Помещение под «Прилив» требуется большое, ведь это — не просто офис. Фонд проводит различные занятия и встречи для подростков. Поэтому должно быть место и под детские кроватки, и для колясок, и даже для временного размещения беременных. Рубаник рассказала, что был случай, когда семья отрицала беременность подростка, настаивая на аборте, и девочка два месяца буквально жила в фонде. История закончилась хорошо, с родителями удалось найти контакт, и сейчас эта девочка — счастливая мама двухлетнего карапуза.