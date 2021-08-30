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Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
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Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
Экономика
Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 августа. Ближайшие две недели могут стать точкой роста для рынка криптовалют, полагает ведущий стратег инвесткомпании Exante Янис Кивкулис.

На котировки самой крупной по капитализации цифровой валюты может положительно повлиять конец сезона отпусков, цитирует Кивкулиса агентство «Прайм».

«Лето заканчивается, торговые терминалы скоро начнут работать в полную мощь. <...> Участники рынка будут искать намеки на стабильность в разных активах. При этом биткоин, хоть никогда не был стабильным активом, но в долгосрочной перспективе продолжает демонстрировать уверенный рост», — отметил он.

Эксперт добавил, что из-за вероятного преодоления психологически важной отметки в 50 тыс. долларов вероятна массовая фиксация прибыли. Одновременно с этим ряд стран продолжают эксперименты с переходом на цифровую валюту: так, на Кубе официально разрешили использовать криптовалюту для совершения платежей.

При благоприятном раскладе рынок криптовалют перед заседанием Федеральной резервной системы (21–22 сентября) имеет шансы приблизиться к отметке 65 тысяч долларов. Такой прогноз руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского приводит телеканал «Санкт-Петербург».

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