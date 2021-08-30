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Раскрыта дата выхода биографического сериала «Вертинский»

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:20
Общество
Раскрыта дата выхода биографического сериала «Вертинский»
pixabay.com

Москва, 30 августа. Российский онлайн-кинотеатр KION раскрыл детали долгожданного проекта, который расскажет о жизни и творчестве легендарного артиста Александра Вертинского.

Сериал повествует о творческом развитии великого таланта. В 1919 году Вертинский уехал из России, чтобы вернуться домой в 1943 году в самый разгар Великой Отечественной войны. За годы странствий он снискал известность в самых разных уголках света.

Главную роль в проекте сыграл Алексей Филимонов, который настолько проникся ролью, что каждый раз на съемках он мысленно выражал благодарность прообразу. Вместе снялись Паулина Андреева, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Степан Девонин и другие.

Режиссером сериала выступила известный кинематографист и экс-ведущая «Школы злословия» Авдотья Смирнова. Первые кадры появились в распоряжении редакции WMJ.

Ранее стало известно о выходе трейлера сериала «Коса», который снимался специально для сервиса KION. Многосерийная картина была представлена на Нью-Йоркском кинофестивале, где стала победителем в категории «Лучший ТВ/веб-сериал». Премьера проекта с Линдой Лапиныш в главной роли состоялась в России 25 августа.

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кино сериал вертинский kion
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