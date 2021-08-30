Пони-художник из Англии рисует абстрактные картины кистями

Шарлотта Маршал занимается обучением пони с самого их рождения. В 2019 году ей бросили вызов и предложили научить пони рисовать кистью и красками на бумаге.

Шарлота недолго думая согласилась, и уже через два года обучения Тед уверенно держит кисть в зубах и рисует.

Английский художник особенно активно и с вдохновением приступает к новой работе, если угостить Теда чем-то вкусным. Например, приманить морковью и вручить кисть. Абстрактные картины скоро найдут своего покупателя. Не каждый пони способен на выражение своей творческой натуры.