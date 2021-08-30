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В Донецке разрушенный ВСУ храм восстановят на пожертвования россиян

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:55
Новороссия
В Донецке разрушенный ВСУ храм восстановят на пожертвования россиян
 /  из личного архива иеромонаха Феофана

Донецк, 30 августа. Началось восстановление сгоревшего в 2014 году храма святого праведного Иоанна Кронштадтского на западной окраине Донецка. Тогда он сильно пострадал и загорелся от огня ВСУ.

«В этом году Господь посылает средства», — сказал в интервью Telegram-каналу «Донбасс решает» настоятель храма отец Александр (Матвеев).

Священник отметил, что по рекомендации специалистов они укрепляют фундамент храма, затем придет очередь второго этажа, передает издание «Новороссия». К зиме планируется накрыть крышу, которой нет уже семь лет. На это должно хватить пожертвований, которые поступают в основном из России.

Еще в канун Пасхи 2015 года Морской Никольский собор в Кронштадте передал в дар храму церковную утварь и большую икону святого праведного Иоанна Кронштадтского. Иконостас установлен в уцелевшем притворе, где все эти семь лет проходили службы. В будущем году отец Александр надеется проводить богослужения уже в восстановленной богомольне.

Ранее ФАН рассказывал о постройке главного храма Вооруженных сил РФ. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что его строительство обеспечило единение армии.

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донецк храм иоанн кронштадтский
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