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Количество жертв взрывов в воинской части Казахстана выросло до 15

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:19
Происшествия
Количество жертв взрывов в воинской части Казахстана выросло до 15
maxpixel.net

Нур-Султан, 30 августа. Число погибших при взрывах в воинской части на границе Казахстана и Киргизии увеличилось до 15, сообщили в республиканском МЧС.

Ранее сообщалось, что не менее 14 человек стали жертвами пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана. В настоящее время продолжаются поиски еще двоих человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении погибших при ликвидации возгорания на складе. Также сообщалось о еще одном взрыве, однако в результате него никто не погиб и не получил ранений. Известно, что в помещениях хранилось более 500 тонн тротила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Казахстан взрывы воинская часть
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