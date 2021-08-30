Количество жертв взрывов в воинской части Казахстана выросло до 15

Нур-Султан, 30 августа. Число погибших при взрывах в воинской части на границе Казахстана и Киргизии увеличилось до 15, сообщили в республиканском МЧС.

Ранее сообщалось, что не менее 14 человек стали жертвами пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана. В настоящее время продолжаются поиски еще двоих человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении погибших при ликвидации возгорания на складе. Также сообщалось о еще одном взрыве, однако в результате него никто не погиб и не получил ранений. Известно, что в помещениях хранилось более 500 тонн тротила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.