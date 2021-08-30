Гость «Патриота» Любовь Рубаник отводит школе роль «полового просветителя» для подростков

Санкт-Петербург, 30 августа. Директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник обсудила в студии медиацентра «Патриот» актуальную повестку дня на тему полового воспитания подростков.

Предметом беседы стал дискуссионный вопрос о том, кто и как должен разговаривать с подрастающим поколением на такую пикантную тему, а также нужны ли подобные разговоры. Многие считают, что просвещать подростков не следует, поскольку это развращает неокрепших психически членов общества. Их оппоненты уверены, что говорить с детьми «об этом» нужно и делать это должны родители.

«Урок полового воспитания должен быть в школе, потому что подростки не могут раскрыться и довериться своим родителям. Обсуждать проблему ранней половой жизни с родителями они не будут», — заявила гость «Патриота» Любовь Рубаник.

По словам эксперта, такие занятия должны проходить со школьниками, начиная с 12 лет. Информация о половых заболеваниях и предохранении от нежелательной ранней беременности может помочь детям избежать большого количества проблем в будущем, убеждена директор благотворительного фонда «Прилив». Если же подростки будут обсуждать такие темы с родителями, это вызовет ненужную агрессию, резюмировала Любовь Рубаник.