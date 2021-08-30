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Чехия приняла на своей территории военные учения НАТО Ample Strike-2021
Армия
Чехия приняла на своей территории военные учения НАТО Ample Strike-2021
defense.gov

Прага, 30 августа. Учения армий стран НАТО под названием Ample Strike-2021 начались на территории Чехии, сообщило минобороны республики.

Маневры продлятся до 19 сентября. К тренировкам привлечено 500 чешских военнослужащих и 200 бойцов еще восьми стран Североатлантического альянса. Основной задачей в ходе учений является отработка взаимодействия между наземными группами наведения и экипажами летательных аппаратов.

Кроме солдат ВС Чехии, к отработке боевых действий привлечен личный состав армий США, Германии, Франции, Великобритании, Венгрии, Нидерландов и Польши. Бойцы будут применять такие летательные аппараты, как самолеты Jas-39 Gripen, L-159 Alca, L-39C, F-15, Learjet и ударные вертолеты Ми-24.

Страны НАТО ранее были встревожены появлением таинственного российского корабля «Янтарь» в водах Атлантического океана. Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов также указал на важную цель предстоящих учений «Запад-2021», передает телеканал «360».

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