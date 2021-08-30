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Минобороны РФ намерено развивать военное сотрудничество с Алжиром
Армия
Минобороны РФ намерено развивать военное сотрудничество с Алжиром
Минобороны РФ

Москва, 30 августа. Министерство обороны России заинтересовано в военном сотрудничестве с Алжиром и намерено его развивать, заявил заместитель главы оборонного ведомства Александр Фомин.

Замминистра сообщил об этом на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой. При этом он отметил, что укреплению двусторонних отношений в военной сфере может поспособствовать проведение Армейских международных игр на территории североафриканского государства.

«Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества», — заявил Фомин.

Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова примет участие в церемонии открытия АрМИ-2021 в Сербии. Белград проведет конкурс подразделений военной полиции «Страж порядка». До этого сборная России выиграла конкурс «Мастера автобронетанковой техники» на армейских играх, передает телеканал «360».

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россия алжир арми-2021
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