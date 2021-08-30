Политолог Перенджиев объяснил, как российское оружие обесценило системы ПРО НАТО

Москва, 30 августа. Российские ученые активно ведут работу по модернизации гиперзвукового вооружения. Это создает проблемы для систем противоракетной обороны стран НАТО.

Появление гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал» превратило системы противоракетной обороны США и стран НАТО в бутафорию. Об этом в беседе с изданием «Народные Новости» рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Российские гиперзвуковые ракеты фактически полностью обесценили системы ПРО, на которые делали ставку США», — заявил он.

По словам эксперта, подобное оружие способно сдерживать НАТО от проявления агрессии по отношению к России. Удар гиперзвуковым оружием наносится молниеносно, поэтому к нему практически невозможно подготовиться, считает он. При этом Россия опережает США в техническом плане: пока американские специалисты разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие, в России создаются системы, способные ему противостоять.

Как сообщалось ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о больших перспективах развития гиперзвукового оружия в России. По его словам, в распоряжении вооруженных сил уже имеются образцы, способные удивить экспертов по всему миру.