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Эксперт Савельев оценил вероятность подорожания красной икры в России
Экономика
Эксперт Савельев оценил вероятность подорожания красной икры в России
Global Look Press  /  Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Москва, 30 августа. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал в беседе с журналистами о причинах возможного подорожания красной икры в Российской Федерации.

Ранее о росте цен на данный вид продукции сообщали эксперты. В числе причин тенденции они называли рост спроса со стороны японских покупателей. Однако проблема заключается в перебоях с логистикой, считает собеседник Общественной Службы Новостей.

«С железной дорогой тоже есть сложности: тарифы растут, рефрижераторных контейнеров не хватает. Холодильные мощности на Дальнем Востоке сейчас заполнены на 90%», — заявил Савельев.

На этом фоне рыбаки ищут рынки сбыта, добавил он. Таким образом, деликатесный продукт продают Японии и Республике Корея, указал специалист, подтвердив возможность роста цен на внутреннем рынке.

При этом спрос на красную икру в России рекордно снизился. За последний год продажи икры лососевых рыб уменьшились на 20%.

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икра рост цен цены на продукты
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