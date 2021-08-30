Мухин уличил в неискренности критикующего внешнюю политику США Макрона

Критикуя внешнюю политику США, президент Франции Эммануэль Макрон не так уж и искренен, ведь он сам посылает солдат в поддержку американскому контингенту. Об этом ФАН рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявление главы Пятой республики о том, что опыт Афганистана показал невозможность навязать демократию силой оружия извне.

Эксперт уверен, что политик критикует Вашингтон не бескорыстно, к тому же Франция имеет те же «грешки», что и США.

«Макрон ищет себе место в объединенной Европе в будущем. Он планирует переизбраться на следующий президентский срок, перейти в институции Европейского Союза, где продолжит конкурировать с Ангелой Меркель, — считает политолог. — Лидер Франции давно и успешно эксплуатирует себе на пользу проамериканскую позицию канцлера Германии, извлекая выгоду на контрасте. Напомню, что господин Макрон один из первых вывел французский контингент из Афганистана. Франция также отправляла туда своих солдат».

Мухин пояснил, что хозяин Елисейского дворца позволяет себе антиамериканские заявления, ориентируясь на свой электорат.

«Макрон подчеркивает, что интересы Европы не совпадают с интересами США, позиционирует себя как человека, заботящегося о собственном государстве, и пытается привлечь людей на свою сторону», — добавил собеседник агентства.

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