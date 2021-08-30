Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 18:10
18:10
Политика
В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
18:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
18:09
Общество
Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
18:08
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в Новороссийске
18:07
Шоу-бизнес
Жанна Эппле считает безденежье самым эффективным «воспитателем» для детей
18:06
Общество
Евгений Миронов прервал спектакль «Горбачев» из-за некультурного поведения красноярцев
18:05
Шоу-бизнес
Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
18:04
Шоу-бизнес
Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
18:04
Спорт
Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами
18:03
Экономика
Газовые котировки в Европе впервые в истории поднялись выше 600 долларов
Все новости

Мухин уличил в неискренности критикующего внешнюю политику США Макрона
Политика
Мухин уличил в неискренности критикующего внешнюю политику США Макрона
Федеральное агентство новостей  / 

Критикуя внешнюю политику США, президент Франции Эммануэль Макрон не так уж и искренен, ведь он сам посылает солдат в поддержку американскому контингенту. Об этом ФАН рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявление главы Пятой республики о том, что опыт Афганистана показал невозможность навязать демократию силой оружия извне.

Эксперт уверен, что политик критикует Вашингтон не бескорыстно, к тому же Франция имеет те же «грешки», что и США.

«Макрон ищет себе место в объединенной Европе в будущем. Он планирует переизбраться на следующий президентский срок, перейти в институции Европейского Союза, где продолжит конкурировать с Ангелой Меркель, — считает политолог. — Лидер Франции давно и успешно эксплуатирует себе на пользу проамериканскую позицию канцлера Германии, извлекая выгоду на контрасте. Напомню, что господин Макрон один из первых вывел французский контингент из Афганистана. Франция также отправляла туда своих солдат».

Мухин пояснил, что хозяин Елисейского дворца позволяет себе антиамериканские заявления, ориентируясь на свой электорат.

«Макрон подчеркивает, что интересы Европы не совпадают с интересами США, позиционирует себя как человека, заботящегося о собственном государстве, и пытается привлечь людей на свою сторону», — добавил собеседник агентства.

Ранее публицист Олег Лурье высмеял манеру общения «проинструктированного» президента США Джо Байдена со СМИ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мухин уличил в неискренности критикующего внешнюю политику США Макрона
сша франция алексей мухин эмманюэль макрон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru