Окно эвакуации из Афганистана, установленное запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан»1 для США и их союзников, должно закрыться 31 августа. Что будет после этого срока с теми тысячами афганцев, которые неизбежно останутся в аэропорту Кабула, так и не сумев оттуда улететь, сказать сложно.

Скорее всего, мало хорошего, хотя создатели «Исламского эмирата Афганистан» заявляют, что им будут нужны образованные и квалифицированные специалисты для восстановления и развития национальной экономики. Но про «переводчиков» и разных «звезд» прозападного образа жизни: спортсменов, феминисток, трансгендеров, — а также прочих коллаборантов речи, ясное дело, не идет…

Взрывы — якобы от «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «ответные» удары американских ВВС, в результате которых гибнут гражданские лица и их дети, тоже не способствуют мирной смене власти в этой стране.

В «афганский узел» сегодня вплетаются нити интересов главных современных центров силы: США, КНР, России, а также Великобритании, с ее Содружеством Наций, — плюс таких акторов меньшего веса, как Индия, Пакистан, Иран, Турция и Саудовская Аравия. С учетом этноконфессионального многообразия самого Афганистана (пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы и т. д.) шансы развязать, а тем более — разрубить этот узел выглядят весьма проблематично. А вот еще больше запутать его очень легко.

За Афганистаном с начала ХХ века и даже ранее закрепилась слава «кладбища империй». Первой в этом списке идет Британская империя, затем, с семидесятилетней паузой, Советский Союз, и вот теперь — «третий пошел!» — Соединенные Штаты Америки. Если следовать принципу линейной экстраполяции, то следующей империей, которая может найти свою смерть в афганских горах, должен стать «красный» Китай.

Но у этого сценария есть очевидный изъян. И Великобритания, и СССР, и США «заходили» в Афганистан, уже пройдя пик своего могущества, на нисходящей фазе своих имперских циклов. Китай же сегодня — наоборот, на восходящей фазе, на взлете. И вряд ли его действия будут ограничены попыткой военного контроля на данной территории и «попила» соответствующих бюджетов собственной бюрократией.

Китай не только способен, но и готов поставить своей целью фундаментальную социально-экономическую трансформацию всего афганского общества. На «кладбище империй» для него может уже просто не найтись свободного места, занятого под комплексные экономические проекты, финансируемые «Красным драконом».

Федеральное агентство новостей /

Ни для кого не секрет, что одной из главных опор экономики этой центральноазиатской страны является производство, переработка и экспорт опиатов — грубо говоря, продажа наркотической травы, в изобилии растущей на «кладбище империй». Именно контроль за наркотрафиком опиатов был главной причиной вторжения США (и их союзников) в Афганистан 2001 года, а также одним из главных механизмов «самофинансирования» почти двадцатилетней оккупации.

Теперь же, когда деньги центробанки коллективного Запада печатают «из воздуха», даже наркотрафик потерял свою привлекательность, сохранив и даже увеличив соответствующие издержки. Отсюда — заявленный еще Дональдом Трампом и осуществляемый ныне Джо Байденом вывод американских войск из Афганистана.

Разумеется, «природа не терпит пустоты», и возникший в центре Евразии геополитический вакуум обязательно как-то и кем-то будет заполнен. Основных вариантов здесь и сейчас, как видится, ровно два.

Первый из них — условно «британский». Туманный Альбион, можно сказать, сверхболезненно отреагировал на решение Байдена договориться с талибами и вывести американские войска в ускоренном режиме. Похоже, это сильно поломало планы Лондона перехватить управление Афганистаном у Вашингтона при помощи своей агентуры влияния под флагом «сопротивления средневековым зверствам талибов».

На экстренном совместном заседании двух палат британского парламента много говорилось о том, что Британия могла бы возглавить западный альянс в Афганистане без участия США (особенно кипятилась по этому поводу небезызвестная Тереза «Хайли-Лайкли» Мэй), но было признано, что «Лондон не потянет».

В итоге пришлось начинать сопротивление в отсутствие каких-либо «зверств» и на малой базе: афганских таджиков, контролирующих Панджшерское ущелье. Вице-президент прошлого афганского правительства Амрулла Салех теперь должен придать этому сопротивлению хотя бы видимую легитимность, а сын легендарного «панджшерского льва» Ахмада Шаха Масуда, 32-летний Ахмад Масуд-младший, отучившийся семь лет в Великобритании, — массовую поддержку.

Британские СМИ сейчас вовсю пиарят «панджшерского львенка» как приверженца общечеловеческих ценностей и героя-мстителя за своего отца (кстати, его убийство накануне вторжения США и их союзников было списано на талибов, но вопрос о причастности к нему британских спецслужб, которым Ахмад Шах Масуд полностью доверял, все-таки остается открытым). В частности, широко цитируются его высказывания наподобие следующего:

«Мы выступаем за демократию, права человека, права женщин, а также множество прочих ценностей, которых смогли добиться за последние два десятилетия. Мы — первая линия обороны. Мы защищаем и Европу, и весь регион. Афганцы воюют не только за себя, но и за всех остальных…»

Федеральное агентство новостей /

Как говорится, «ex ungue leonem pingere», то есть «узнаешь льва по когтю…» Британского льва, в том числе. И взрыв 26 августа в аэропорту Кабула, унесший жизни более чем ста человек, в том числе 13 военнослужащих США, ответственность за который взяла на себя структура «ИГ»1, — имел явную антиамериканскую и антиталибскую направленность. Одновременно указывая на то, что будущее Афганистана как базы «исламского» экстремизма, направленного против соседних государств, как минимум не противоречит британским интересам. И, как отмечает ряд источников, прозвучал этот взрыв сразу после того, как талибы объявили о своем возвращении к политике запрета на героин.

Второй вариант — условно «китайско-российский». В его рамках Афганистан рассматривается как государство-участник интеграционных проектов, таких как ЕАЭС и «Один пояс, один путь». Для этого на территории страны планируется создать необходимую транспортную и промышленную инфраструктуру, начать разработку месторождений полезных ископаемых и реализацию международных энергетических проектов. Подобная повестка дня неминуемо должна трансформировать и модернизировать все афганское общество, превратить его из «заповедника Средневековья» в принципиально иную реальность.

Чем завершится конкуренция и конфликт этих вариантов афганского будущего, пока сказать трудно, но хочется верить, что «на правильной стороне истории» окажется вовсе не британское предложение.

1 Организация запрещена на территории РФ.