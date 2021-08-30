Раскрыты новые подробности о фильме «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом

Лос-Анджелес, 30 августа. Новые подробности предстоящего супергеройского фильма «Человек-паук: Нет пути домой» раскрыли в Сети. Кинокартина может стать одним из самых длинных проектов Marvel Studios.

Долгожданная премьера фильма о приключениях Человека-паука с Томом Холландом в главной роли состоится в декабре. Однако уже начинают раскрываться некоторые детали. О хронометраже блокбастера стало известно благодаря информации на сайте крупной американской сети кинотеатров Cineworld.

В описании к фильму говорится, что новая часть «Человека-паука» длится 150 минут, то есть 2,5 часа. Если сведения подтвердятся, то проект станет третьим по длительности в кинематографической вселенной Marvel, уступив лишь двум частям «Мстителей».

В российский прокат фильм «Человек-паук: Нет пути домой» выходит 16 декабря. Несколько дней назад кинокомпании выпустили первый трейлер. В первые сутки после публикации ролик установил рекорд по количеству просмотров.

Спустя некоторое время в Сети появилась фанатская версия ролика. Поклонники Человека-паука сделали трейлер в стиле анимационного сериала из середины девяностых.