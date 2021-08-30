В Волгограде разработали программу, которая поможет аграриям следить за посевами

Волгоград, 30 августа. Волгоградский предприниматель Сергей Гамбург разработал специальную программу, которая поможет аграриям дистанционно наблюдать за посевами с помощью искусственного интеллекта.

Созданная система мониторинга позволяет на расстоянии отслеживать состояние растений, своевременно выявлять зоны высокой и низкой продуктивности, а также принимать решения для повышения урожайности. При этом по функционалу программа не уступает зарубежным аналогам.

По словам Гамбурга, на разработку окончательной версии цифрового продукта потребовалось семь лет. Несколько лет назад он вместе с коллегой Олегом Скнариным создал программу, которая могла систематизировать и анализировать информацию из первичных документов.

В результате получился облачный сервис, работающий через спутник. При этом данные можно получать в автоматическом режиме сразу на смартфон посредством мессенджеров.

Российские ученые ранее создали новый сверхпрочный материал. Разработка позволит решить проблему разрушения бетонных покрытий.