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Стоимость недвижимости в Финляндии растет рекордными темпами
Экономика
Стоимость недвижимости в Финляндии растет рекордными темпами
pixabay.com

Хельсинки, 30 августа. Жилая недвижимость на рынке Финляндии дорожает максимально быстрыми темпами за последнее десятилетие.

Об этом сообщили аналитики ипотечного общества Финляндии (Hypo). Эксперты ожидают, что дома и квартиры страны будут расти в цене в текущем году от 3% до 5,5%. Повышение стоимости жилья будет зависеть от региона, говорится в материале Prian.ru.

Рынок жилой недвижимости Финляндии демонстрирует глобальные признаки подъема, уверен главный экономист Hypo Юхана Бротерус. При этом специалист призывает покупателей не торопиться с приобретением квартиры или дома. До принятия окончательного решения необходимо осмотреть объект, изучить документы и ознакомиться со структурой акционеров.

Тем временем в России может увеличиться в цене аренда квартир. Соответствующую тенденцию риелторы ожидают в сентябре, после начала нового учебного года.

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финляндия жилье недвижимость квартиры аренда жилья
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