Сдалась на пятый день: почему Польша на каждых военных маневрах проигрывает России

Западные государства в последнее время регулярно моделируют различные исходы войны с Российской Федерацией. Чаще всего это делают государства, граничащие с Россией. Так, например, Польша в начале 2020 года устроила командно-штабные учения под названием «Зима-20». В маневрах участвовали несколько тысяч военных, а их сценарий и результаты засекречены, однако журналистам удалось узнать, чем же закончились учения польской армии.

Стоит отметить, что в маневрах польские офицеры принимали во внимание и те виды вооружения, которые стране только стоит получить в ближайшие десять лет: сюда входят американские истребители, зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и так далее. Предполагалось, что условный противник атаковал Польшу с восточной границы, которую страна делит с Белоруссией, Украиной, Литвой и Россией. Но, как оказалось, польская армия не смогла сдержать натиск и сдалась на пятый день «войны». В результате передовые подразделения армии остались без 60–80% личного состава, города Люблин и Белосток были сданы без боя.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Борисом Рожиным, чтобы узнать, зачем же на самом деле Польша не только проводит различные маневры, но и постоянно оказывается в качестве проигравшего. По его словам, делается это для того, чтобы увеличить бюджет на оборону страны.

«Все такие публикации необходимы для того, чтобы в польском обществе начался антироссийский дискурс. Это делается для того, чтобы увеличить затраты на оборону Польши, а также поддержать в США те круги, которые настаивают на увеличении военного финансирования для стран Восточной Европы. Для этого необходимо рассказывать о том, как же все на самом деле плохо в польской армии. То есть по мере приближения даты оборонного бюджета таких публикаций будет появляться все больше», — сказал собеседник ФАН.

Военный эксперт считает, что чем хуже польская армия будет выглядеть в глазах рядовых граждан, тем больше денег будет выделено Варшавой на отечественные Вооруженные силы.

«Что касается моделирования конфликтов, то различные военные игры проводятся достаточно давно. Связаны они в основном с так называемым польским коридором. Но периодически приходит информация, что результаты маневров для западных армий являются неутешительными. Но, опять же, все это необходимо рассматривать в контексте того, что все это делается для увеличения оборонного бюджета. Чем хуже о тебе говорят в прессе, тем больше можно будет выбить средств на армию», — подытожил Борис Рожин.

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