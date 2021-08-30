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Карпин обратился к болельщикам сборной России перед матчами квалификации ЧМ-2022
Спорт
Карпин обратился к болельщикам сборной России перед матчами квалификации ЧМ-2022
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов»

Москва, 30 августа. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выступил с обращением к болельщикам в преддверии сентябрьских матчей национальной команды.

Пресс-служба сборной России по футболу в Instagram-аккаунте опубликовала видеообращение Валерия Карпина. Ролик был заснят на стадионе «Лужники», где пройдет ближайший матч национальной команды проти Хорватии. Карпин призвал болельщиков сборной России поддержать игроков во встречах квалификации ЧМ-2022.

«Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — сказал 52-летний специалист.

В комментариях болельщики поддержали игроков и нового наставника национальной команды. Валерий Карпин возглавил сборную России в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на Евро-2020.

Ранее стало известно, что израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом обслужит матч сборных России и Хорватии. Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.

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футбол болельщики сборная россии карпин обращение
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