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Машины АвтоВАЗа дооснастят набором автомобилиста

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:00
Экономика
Машины АвтоВАЗа дооснастят набором автомобилиста
lada.ru

Москва, 30 августа. Российский производитель АвтоВАЗ решил повысить потребительские свойства своей продукции, дополнив ее набором автомобилиста.

В состав комплектаций Lada войдут огнетушитель, трос, знак аварийной остановки и аптечка, сообщает портал Motor.ru. Предположительная цена такого набора составит 2,5 тыс. рублей. Автосалоны предлагают такую опцию уже сейчас, однако она будет включена на безальтернативной основе. Как следствие, стоимость машин поднимется на соответствующую сумму. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Отечественному рынку может грозить рост стоимости автомобилей и по другим причинам: приближается смена модельного года, производители испытывают дефицит компонентов и увеличение себестоимости продукции.

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