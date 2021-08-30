Арзамасова удивила поклонников фотографией с ребенком на газоне

Москва, 30 августа. Одна из «папиных дочек», актриса Лиза Арзамасова 14 августа родила своему супругу Илье Авербуху сына Льва. Девушка стала матерью впервые.

Счастливые дни материнства обернулись для Лизы настоящим праздником. Она наслаждается первыми неделями общения с младенцем и делится этим на своей странице в Instagram.

Не так давно актриса призналась, что проводит бессонные ночи из-за того, что ребенок требует к себе внимания.

Интересно, что фотографию сделал пасынок Лизы Мартин Авербух. Молодая и счастливая мама запечатлелась сидящей на газоне с ребенком на коленях. Также рядом уютно расположилась и собака семьи. Кстати, их в семье двое.

Аудитория актрисы не смогла сдержать положительных эмоций от кадра. Он действительно наполнен нежностью и трепетом. Подписчики засыпали новоиспеченную маму комплиментами, а кто-то даже сравнил ее с Мадонной, держащей Иисуса Христа.

«Малышеньки мои! Нежнейшие из нежнейших»; «Очень нежно»; «Мадонна с младенцем»; «Как я вам радуюсь! Спасибо за публикации, Лиза!»; «Трогательно как! Лизонька!»; «Просто нет слов… Какая нежность, чудо просто»; «Редко увидишь истинное настоящее счастье, без лицемерия. Берегите себя», — написали подписчики Instagram-аккаунта Арзамасовой.

Ранее ФАН сообщал, что Лиза Арзамасова готова вернуться к работе уже через месяц после родов.