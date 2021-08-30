Депутат Вострецов: Как правильно говорит Шойгу, армия — это наш щит

Депутат Госдумы Сергей Вострецов высоко оценил роль министра обороны РФ Сергея Шойгу в создании не только самой боеспособной в мире, но и любимой народом армии. В понедельник, 30 августа, на канале «Соловьев live» вышло большое интервью с главой Минобороны РФ «Нам есть чем их удивить: Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке».

Сергей Шойгу в качестве гостя тележурналиста Владимира Соловьева рассказал о роли России в Сирии и Афганистане, о провале там американцев, о том, почему запрещенное в РФ движение «Талибан»1 вооружено лучше, чем украинская армия. Министр отметил, что за последние годы отношение к вооруженным силам в России разительно изменилось: служба в армии стала почетной и желанной, есть возможности для карьерного роста, растет благосостояние военных. Но главное — армия России стала по-настоящему народной.

С этим полностью согласен Сергей Вострецов.

«Сегодня мы видим, что происходит в мире, а это значит — у России должна быть мощная армия, — отметил Вострецов в комментарии ФАН. — Мы хорошо помним лихие девяностые, когда наша армия буквально разваливалась. Сейчас ситуация разительно изменилась: в Вооруженных силах РФ — строжайшая дисциплина, новейшие вооружения, современная техника. Сегодня наши ребята великолепно справляются с поставленными боевыми задачами».

Вострецов отметил, что с 1990-х российские вооруженные силы прошли огромный путь. В том, что наша армия сильнейшая в мире, — заслуга именно Сергея Шойгу.

«Вспомните успехи российских вооруженных сил в Сирии, вспомните борьбу с мировым терроризмом. Не зря наш народ уважает армию. Уважают армию, которая является защитницей. Когда армия — надежный защитник, как правильно говорит Сергей Кужугетович [Шойгу], это наш щит. Люди чувствуют эту уверенность, гордятся своей армией и страной. У нас сегодня лучшая армия, боеспособнее, чем в советские времена. Российские вооруженные силы гораздо более организованные, чем, например, американская армия. Посмотрите, как американцы убегают из Афганистана — как побитые собаки. Уверен, наша армия и дальше будет оставаться на высоте, и в этом заслуга нашего министра обороны», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Ранее ФАН рассказал, что Сергей Шойгу в ходе интервью назвал строительство главного храма ВС РФ настоящей историей, а также затронул тему Армейских международных игр. По словам Шойгу, было бы интересно посмотреть на выступление команд США и других стран НАТО на этих соревнованиях. Ранее министр обороны выступил с предложением построить новые города в Сибири.

1 Организация запрещена на территории РФ.