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Житель Австралии сердцем из овец показал свою любовь
Общество

Австралийский фермер Бен Джексон оказался в сложной ситуации — в другом городе скончалась его любимая тетя, а он не смог присутствовать на ее похоронах из-за коронавирусных ограничений. Выйти из положения мужчине помогли овцы.

Чтобы выразить уважение родственнице, которая на протяжении двух лет боролась с раком, житель Южном Уэльса решил снять видео для похорон женщины. С помощью тысячи парнокопытных от выстроил символ сердца в чистом поле.

Клип вышел за рамки поминальной церемонии и набрал больше сотни тысяч просмотров на видеохостинге YouTube. Интернет-пользователей поразил широкий жест Бэна Джексона.

«Очень красивая дань уважения. Это заставило меня прослезиться. Твоя тетя была бы счастлива, что у нее есть такой племянник», — написал один из комментаторов.

По мнению общественности, подобные видео демонстрируют, что в мире есть любовь. А некоторые пользователи попросили автора сделать более длительную версию клипа, так как перемещения стада овец получились действительно завораживающими.

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