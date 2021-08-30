Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 16:41
16:41
Армия
Россия и Сербия договорились о развитии сотрудничества в военной сфере
16:41
Общество
Онищенко призвал оградить Роспотребнадзор от «ковидного» шантажа
16:39
Общество
Глава фонда «Прилив» рассказала о необходимости правильного сексуального воспитания детей
16:38
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидировали
16:35
Общество
Noize MC назвал причины отмены концертного тура
16:33
Происшествия
Дорогостоящий велосипед художника из театра Ширвиндта украли с парковки в Москве
16:30
Происшествия
Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
16:26
Общество
Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
16:21
Экономика
Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
16:21
Политика
Депутат Вострецов: Как правильно говорит Шойгу, армия — это наш щит
Все новости

Путин подписал указ о назначении нового посла России в ОАЭ

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:04
Политика
Путин подписал указ о назначении нового посла России в ОАЭ
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимура Забирова на должность посла ОАЭ.

Глава государства подписал указ о соответствующем назначении. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Забирова Тимура Фахетовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — гласит указ.

Ранее Владимир Путин назвал кандидатов на должность главы Северной Осетии. Это исполняющий обязанности руководителя региона чиновник, а также два депутата местного парламента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин подписал указ о назначении нового посла России в ОАЭ
путин оаэ указ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru