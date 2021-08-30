Путин подписал указ о назначении нового посла России в ОАЭ

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимура Забирова на должность посла ОАЭ.

Глава государства подписал указ о соответствующем назначении. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Забирова Тимура Фахетовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — гласит указ.

Ранее Владимир Путин назвал кандидатов на должность главы Северной Осетии. Это исполняющий обязанности руководителя региона чиновник, а также два депутата местного парламента.