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Hyundai перенесет производство из Алжира в Марокко
Весь мир
Hyundai перенесет производство из Алжира в Марокко
avtotor.ru  /  Пресс-служба завода АВТОТОР

Алжир, 30 августа. Южнокорейский автопроизводитель решил покинуть североафриканскую республику. Переезд произойдет в конце 2021 года, сообщают местные СМИ.

Свернуть деятельность в Алжире автогиганта побудил плохой инвестклимат и политическая нестабильность. Hyundai сослался на «неопределенность», которая в настоящее время нависла над сферой производства и рынком в государстве. В частности, местные власти приостановили выдачу лицензий на продажу новых автомобилей.

В компании подтвердили, что намерены искать страну, которая предоставит лучшие возможности. В настоящее время Hyundai рассматривает соседнее Марокко.

Южнокорейская компания не единственная, кто вынужден свернуть деятельность. Немецкий концерн Volkswagen также недавно решил покинуть североафриканскую республику.

Уход международных корпораций осуществляется на фоне роста безработицы. Государство переживает экономические проблемы, вызванные падением цен на нефть.

На прошлой неделе Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко. Королевство обвинили во враждебности.

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