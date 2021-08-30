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Росгвардия тушит лесные пожары в Приволжье с помощью авиации

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:13
Происшествия
Росгвардия тушит лесные пожары в Приволжье с помощью авиации
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Самара, 30 августа. Подразделения Росгвардии продолжают бороться с лесными пожарами в регионах Приволжского федерального округа.

Личный состав и техника ведомства задействованы в ликвидации возгораний на территории Нижегородской области, Мордовии, Башкирии и Марий Эл. Ранее при содействии сотрудников Росгвардии удалось локализовать очаги возгорания в Самарской области.

В тушении пожаров, охвативших природный заповедник имени П. Г. Смидовича в Мордовии, задействованы вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. С помощью авиации ведомства на крупнейшие очаги было сброшено свыше 1000 тонн воды.

На территории Башкирии, где сейчас горят более 2000 гектаров леса, применяется беспилотный летательный аппарат для разведки очагов.

Еще один крупный пожар ликвидируется в Медведевском районе Марий Эл при содействии личного состава регионального управления Росгвардии. Бойцы проливают торфяники и производят окарауливание территорий.

Несколько дней назад сообщалось, что в Самарской области по-прежнему бушуют природные пожары. На данный момент их удалось локализовать.

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