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Сборная России обогнала США в медальном зачете токийской Паралимпиады

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:24
Спорт
Сборная России обогнала США в медальном зачете токийской Паралимпиады
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Токио, 30 августа. Российская паралимпийская команда опередила сборную США в медальном зачете 16-х летних Паралимпийских игр.

Спортсмены из РФ сумели завоевать девять наград различного достоинства в шестой соревновательный день Паралимпиады. В медальном зачете турнира сборная России обогнала американскую национальную команду.

На данный момент в активе паралимпийцев из РФ 61 награда разного достоинства. Сборная России занимает третье место в медальном зачете, уступая лишь Китаю и Великобритании. Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Россияне представлены в 19 видах спорта из 22.

Ранее легкоатлет Антон Прохоров занял первое место в беге на 100 метров на летней Паралимпиаде. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 12,04 секунды.

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паралимпиада спорт токио медальный зачет
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