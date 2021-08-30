Сборная России обогнала США в медальном зачете токийской Паралимпиады

Токио, 30 августа. Российская паралимпийская команда опередила сборную США в медальном зачете 16-х летних Паралимпийских игр.

Спортсмены из РФ сумели завоевать девять наград различного достоинства в шестой соревновательный день Паралимпиады. В медальном зачете турнира сборная России обогнала американскую национальную команду.

На данный момент в активе паралимпийцев из РФ 61 награда разного достоинства. Сборная России занимает третье место в медальном зачете, уступая лишь Китаю и Великобритании. Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Россияне представлены в 19 видах спорта из 22.

Ранее легкоатлет Антон Прохоров занял первое место в беге на 100 метров на летней Паралимпиаде. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 12,04 секунды.