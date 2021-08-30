Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 16:41
16:41
Общество
Онищенко призвал оградить Роспотребнадзор от «ковидного» шантажа
16:39
Общество
Глава фонда «Прилив» рассказала о необходимости правильного сексуального воспитания детей
16:38
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидировали
16:35
Общество
Noize MC назвал причины отмены концертного тура
16:33
Происшествия
Дорогостоящий велосипед художника из театра Ширвиндта украли с парковки в Москве
16:30
Происшествия
Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
16:26
Общество
Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
16:21
Экономика
Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
16:21
Политика
Депутат Вострецов: Как правильно говорит Шойгу, армия — это наш щит
16:20
Общество
Раскрыта дата выхода биографического сериала «Вертинский»
Все новости

Никита Джигурда рассказал о главных достоинствах своей супруги Марины Анисиной
Шоу-бизнес
Никита Джигурда рассказал о главных достоинствах своей супруги Марины Анисиной
instagram.com  /  @marinanisina

Российская и французская спортсменка, олимпийская чемпионка, фигуристка Марина Анисина сегодня празднует 46-й день рождения. В беседе с ФАН ее супруг — актер Никита Джигурда — рассказал, что больше всего ценит в своей возлюбленной.

Артист поведал подробности, как в свое время судьба свела его с будущей женой.

«В 2007 году я встретил женщину, непохожую на всех остальных. Богиня Анис — маленькая женщина, удобная в эксплуатации, как говорят. Я впервые столкнулся с тем, что на женщину не действуют лирика, романтика, никакие мои стихи и песни, посвященные ей. Я с первого дня влюбился, с первого взгляда. До того дня я думал, что уже не встречу ту женщину, которая смогла бы понять меня, выдерживать ту эмоциональную и психологическую «растяжку», которой я владею», — сообщил певец.

Никита Джигурда также назвал самую яркую, на его взгляд, отличительную черту супруги.

«Я могу с уверенностью сказать, что за всю свою жизнь я не встречал лучше женщины в своем синтезе. У каждого своя красота, свои вкусы, но эта женщина обладает главным качеством, которое мужчины хотят видеть в своих любимых, — тотальная верность (и физическая, и духовная) даже на краю пропасти», — пояснил собеседник ФАН.

Никита Джигурда рассказал о главных достоинствах своей супруги Марины Анисиной
instagram.com  / @marinanisina

В завершение он подчеркнул, что знаменитая спортсменка стала безраздельной хозяйкой его сердца.

«Я не встречал женщину, в которой сочетались бы воля, верность, красота, нежность, которую Марина Анисина до встречи со мной никому не дарила в таком качестве и количестве», — подытожил актер.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН заступился за свою «внученьку» — певицу, телеведущую Ольгу Бузову. По его словам, при должном упорстве звезда может достичь успеха и за рубежом.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Никита Джигурда рассказал о главных достоинствах своей супруги Марины Анисиной
джигурда марина анисина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru