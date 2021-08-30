Никита Джигурда рассказал о главных достоинствах своей супруги Марины Анисиной

Российская и французская спортсменка, олимпийская чемпионка, фигуристка Марина Анисина сегодня празднует 46-й день рождения. В беседе с ФАН ее супруг — актер Никита Джигурда — рассказал, что больше всего ценит в своей возлюбленной.

Артист поведал подробности, как в свое время судьба свела его с будущей женой.

«В 2007 году я встретил женщину, непохожую на всех остальных. Богиня Анис — маленькая женщина, удобная в эксплуатации, как говорят. Я впервые столкнулся с тем, что на женщину не действуют лирика, романтика, никакие мои стихи и песни, посвященные ей. Я с первого дня влюбился, с первого взгляда. До того дня я думал, что уже не встречу ту женщину, которая смогла бы понять меня, выдерживать ту эмоциональную и психологическую «растяжку», которой я владею», — сообщил певец.

Никита Джигурда также назвал самую яркую, на его взгляд, отличительную черту супруги.

«Я могу с уверенностью сказать, что за всю свою жизнь я не встречал лучше женщины в своем синтезе. У каждого своя красота, свои вкусы, но эта женщина обладает главным качеством, которое мужчины хотят видеть в своих любимых, — тотальная верность (и физическая, и духовная) даже на краю пропасти», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @marinanisina

В завершение он подчеркнул, что знаменитая спортсменка стала безраздельной хозяйкой его сердца.

«Я не встречал женщину, в которой сочетались бы воля, верность, красота, нежность, которую Марина Анисина до встречи со мной никому не дарила в таком качестве и количестве», — подытожил актер.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН заступился за свою «внученьку» — певицу, телеведущую Ольгу Бузову. По его словам, при должном упорстве звезда может достичь успеха и за рубежом.