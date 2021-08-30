Любое взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контроль и проверки, для обычного человека ситуация нечастая. Но от этого она тем более неожиданная и неизвестная. Сегодня поговорим о вызове в налоговую инспекцию в качестве свидетеля.

Кто и зачем должен проходить допрос в налоговой инспекции, как проходит такая процедура и что грозит тем, кто уклонился от него ― обсудим с нашим экспертом по налогообложению и бухгалтерскому учету Аллой Семеновой.

Из личного архива Аллы Семеновой /

Зачем вызывают на допрос в налоговую

Допрос свидетелей налоговыми органами практикуется довольно часто при проверках: выездных и камеральных, а также в ходе встречных проверок контрагентов предприятия. Коротко расскажем, что это за проверки и как их проводят.

С камеральными проверками сталкиваются абсолютно все руководители предприятий и главные бухгалтеры. Камеральная проверка представляет собой проверку налоговой отчетности любого налогоплательщика, будь это компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. Начинается такая проверка сразу после того, как налогоплательщик подал соответствующие документы в налоговый орган.

«То есть если вы хоть раз самостоятельно подавали декларацию о доходах ― вы участвовали в камеральной проверке», — поясняет Алла Семенова.

Выездная налоговая проверка, в отличие от камеральной, проводится на месте, то есть прямо на предприятии. Как правило, она инициирована руководителем налоговой инспекции. Такие проверки могут быть как плановыми, так и внеплановыми. Также они могут быть комплексными, когда проверяют всю налоговую отчетность, а могут быть тематическими, по одному виду налогов.

Причин для проведения выездной проверки очень много. Это может быть как плановый контроль за исчислением и своевременной уплатой налогов, так и контроль за нижестоящим налоговым органом, который ранее проводил такую проверку на предприятии. Реорганизация или ликвидация компании также могут стать поводом для выездной проверки.

И наконец, встречная проверка, когда проверяют не само предприятие, а его партнеров или контрагентов. При этом у предприятия запрашивают соответствующую документацию либо свидетельские показания.

Сотрудники налоговых органов могут вызывать на допрос любого налогоплательщика, а также тех, кто платит сборы, и налоговых агентов. Поводом для дачи показаний может стать любой вопрос, связанный с уплатой налогов. Например, занижение облагаемой налогом базы, показатели налоговой нагрузки, которые покажутся инспектору слишком низкими, несоблюдение графика перечисления налогов, какие бы то ни было фальсификации в отношении отчетности.

«По каждому из таких нарушений придется давать объяснения в обязательном порядке», ― предупреждает эксперт.

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Кто свидетель?

Допрос свидетелей ― часть всего комплекса мер контроля за уплатой налогов. Такая процедура проводится одновременно с запросом на получение необходимых для проверки документов, их выемкой в случае надобности, а также осмотром помещений и территории предприятия. Сотрудники налоговой имеют полномочия вызвать на допрос любого, кто может иметь информацию, имеющую значение для проверки. Инспектор налоговой вправе самостоятельно решить, кто обладает такой информацией, при этом он не обязан обосновывать свой выбор.

Как правило на допрос в качестве свидетеля вызывают сотрудников компании, в отношении которой проводят проверку, либо сотрудников компании-контрагента.

«Конечно, налоговикам нужны не любые сотрудники, а ответственные лица. При этом руководителей и главбухов налоговая часто считает лицами заинтересованными, поэтому их в основном вызывают для дачи пояснений, а не показаний. Но случается, что руководящий состав выступает и свидетелями», ― рассказывает Алла Семенова.

Зайдите на недельке: как вызывают на допрос

Вызов на допрос в качестве свидетеля ― официальная процедура. Никакие устные приглашения или просьбы «зайти в налоговую», изложенные в электронном письме или переданные через третье лицо, не являются официальным приглашением. А вот если вы получили повестку с вызовом в налоговую, тогда встретиться с налоговиком все-таки придется.

«Поскольку повестка на допрос свидетеля в налоговую ― это официальный документ, там не может быть написано «пришлите кого-нибудь». Обязательно должен быть указан конкретный сотрудник организации или индивидуальный предприниматель», ― отмечает Алла Семенова.

Один из самых частых вопросов: можно ли отказаться от дачи показаний в налоговом органе и просто не прийти. Только болезнь, преклонный возраст или инвалидность могут служить достаточной причиной для неявки на допрос в налоговый орган.

«При этом хочу отметить, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, инспектор имеет полное право взять показания у физического лица по месту его пребывания. Поэтому отсидеться дома на больничном не получится», — предупреждает эксперт.

В повестке может быть и не указано, в связи с каким делом вызывают свидетеля. Это не повод уклоняться от дачи показаний. Налоговый кодекс не обязывает сотрудников указывать полную информацию касательно вызова.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что за неявку на допрос при наличии повестки наступает ответственность, что установлено Налоговым кодексом. Ни административная, ни уголовная ответственность за такое правонарушение не предусмотрены, но неявившемуся на допрос сотруднику будет назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Какие вопросы задают на допросе?

В общем и целом в ходе допроса свидетелю задают порядка 40-50 вопросов. Часть из них носят формальный характер.

«Вас могут спросить, когда была зарегистрирована компания, кто учредитель, менялся ли состав учредителей и когда это происходило», ― рассказывает Алла Семенова.

Далее следуют вопросы о хозяйственной деятельности предприятия. В частности, нужно проинформировать инспектора о том, кто составляет отчетные документы, кому принадлежит право подписи таких документов, и кто ответственен за их подачу в налоговый орган.

Остальные вопросы будут касаться сделок и соглашений, совершаемых предприятием. Инспектор выявляет весь круг лиц, имеющих отношение к заключению сделок и определяет, кто отвечает за оплату этапов сделки, кто подписывает соглашения, регламентирующие сделки.

Если вы получили повестку с вызовом на допрос в качестве свидетеля, то первое, что следует сделать — это настроиться на серьезный разговор. Нужно подготовиться, подумать, какие вопросы вам могут задать и как на них следует ответить.

«Я сама знаю, какую гамму чувств испытываешь на допросе. В основном, эмоции негативные: неуверенность в себе, боязнь сказать что-то не то. Даже при абсолютной уверенности в собственной правоте, появляются сомнения», ― рассказывает эксперт, ― Но если морально подготовлен, то и отвечать будешь четко и уверенно. Правильная формулировка ответов ― залог дальнейшего поворота дела».

Алла Семенова предупреждает, что на допросе возможно давление и даже некоторое запугивание. К этому нужно быть готовым, не поддаваться прессингу и эмоциям.

«Иногда сотрудники предлагают признать вину за правонарушение, которое ты не совершал. При этом обещают, что назначат только минимальный штраф. Это тоже элемент давления, который ничего хорошего не принесет, а только усугубит проблему. Все мы знаем пословицу: «Чистосердечное признание ― прямой путь в тюрьму», ― предупреждает эксперт.

Исходя из этого советы о том, как вести себя на допросе, сводятся к короткому списку:

Будьте готовы отвечать на вопросы.

Будьте уверены в своей правоте.

Четко формулируйте свои ответы.

Не бойтесь отстаивать свои мнение и действия.

Не позволяйте перевирать и переформулировать ваши высказывания.

Ведите себя спокойно, не паникуйте.

«Визит на допрос в налоговую не то же самое, что допрос в следственных органах. В налоговой вас не могут задержать, арестовать. Если есть необходимость, вы в любой момент можете прервать беседу и продолжить ее после некоторого перерыва», ― отмечает Алла Семенова.

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Еще несколько советов

Если вы почувствовали себя неуверенно и хотите прервать допрос, вы вправе обратиться с этой просьбой к инспектору, сославшись на плохое самочувствие. Инспектор, в свою очередь, имеет право как пойти вам навстречу и перенести беседу на другое время, так и отказать. Если вы получили отказ, то убедитесь, что факт вашей просьбы на основании плохого самочувствия внесен в протокол.

Кроме прочего, существует статья 51 Конституции РФ, которой можно воспользоваться и не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

«Но, разумеется, это право не получится использовать по любому удобному поводу», ― предупреждает эксперт.

В частности, если вас вызвали для допроса в качестве руководителя организации-налогоплательщика и спрашивают про взаимоотношения с контрагентами, которые никак с вами не связаны, воспользоваться этой статьей не получится.

«С другой стороны, если при ответе на вопросы вы каким-либо образом способствуете формированию налоговой претензии, которая может быть ретранслирована на вас лично, как на руководителя организации, — тогда смело ссылайтесь на Конституцию РФ», ― рассказывает Алла Семенова.

Текущее законодательство позволяет пригласить на допрос своего адвоката. Квалифицированный юрист поддержит вас морально. В его присутствии инспектор едва ли решит прибегать к прессингу. К адвокату можно обратиться в случае сложного вопроса, на который вы затрудняетесь ответить. Кроме этого, адвокат может проверить протокол допроса после того, как он будет составлен, и убедиться, что ваши показания отражены достоверно и в полном объеме.

Итак, подводя итог вопросу вызова на допрос в качестве свидетеля в налоговую инспекцию, отметим, что в целом это достаточно рядовая процедура, которая инициируется налоговиками в соответствии с законодательством. Участие в ней является долгом каждого налогоплательщика. Не стоит бояться визита в налоговую, а вот хорошо подготовиться к нему ― просто необходимо.