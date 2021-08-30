Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 16:41
16:38
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидировали
16:35
Общество
Noize MC назвал причины отмены концертного тура
16:33
Происшествия
Дорогостоящий велосипед художника из театра Ширвиндта украли с парковки в Москве
16:30
Происшествия
Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
16:26
Общество
Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
16:21
Экономика
Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
16:21
Политика
Депутат Вострецов: Как правильно говорит Шойгу, армия — это наш щит
16:20
Общество
Раскрыта дата выхода биографического сериала «Вертинский»
16:18
Политика
Планы Лондона на Афганистан оказались на грани срыва из-за контригры Пекина и Москвы
16:18
Происшествия
Неизвестные украли у иностранцев из машины в Москве 7 млн рублей
Все новости

Полицейские вычислили скандальное выступление комика Мирзализаде через соцсети

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:33
1
Происшествия
Полицейские вычислили скандальное выступление комика Мирзализаде через соцсети
Prt Scr youtube.com  /  Stand-Up Club #1

Москва, 30 августа. Согласно официальным данным, видеоролик с выступлением комика Идрака Мирзализаде, которому запретили жить в РФ, нашли полицейские в ходе мониторинга соцсетей.

Таким образом, как сообщает компетентный источник ФАН, слова юмориста об акции против него не правдивы. Ранее Мирзализаде заявил, что на него пожаловался житель Перми.

Из документов суда следует, что ролик назывался «Мирзализаде под смех русских зрителей оскорбил русский народ, усомнившись, что это великая нация». На видеозаписи, как говорится в материалах, происходит публичное мероприятие, в ходе которого комик допустил высказывания, вызывающие возбуждение ненависти, вражды по отношению к неопределенному кругу лиц, объединенному по признаку отношения к русской национальности, а также унижающие человеческое достоинство неопределенного круга лиц, объединенного по признаку отношения к русской национальности.

В итоге ролик отправили на исследование, которое сделало выводы о том, что юморист допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские вычислили скандальное выступление комика Мирзализаде через соцсети
мвд комик видеозапись
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru