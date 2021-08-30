Полицейские вычислили скандальное выступление комика Мирзализаде через соцсети

Москва, 30 августа. Согласно официальным данным, видеоролик с выступлением комика Идрака Мирзализаде, которому запретили жить в РФ, нашли полицейские в ходе мониторинга соцсетей.

Таким образом, как сообщает компетентный источник ФАН, слова юмориста об акции против него не правдивы. Ранее Мирзализаде заявил, что на него пожаловался житель Перми.

Из документов суда следует, что ролик назывался «Мирзализаде под смех русских зрителей оскорбил русский народ, усомнившись, что это великая нация». На видеозаписи, как говорится в материалах, происходит публичное мероприятие, в ходе которого комик допустил высказывания, вызывающие возбуждение ненависти, вражды по отношению к неопределенному кругу лиц, объединенному по признаку отношения к русской национальности, а также унижающие человеческое достоинство неопределенного круга лиц, объединенного по признаку отношения к русской национальности.

В итоге ролик отправили на исследование, которое сделало выводы о том, что юморист допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности».