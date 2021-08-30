Российским вузам порекомендовали вакцинировать иностранных студентов

Москва, 30 августа. Высшие учебные заведения в России призвали провести вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов из зарубежных государств.

Инициатива поступила от Министерства образования и науки РФ. В ведомстве порекомендовали организовать прививочную кампанию для иностранных студентов с использованием внебюджетного финансирования. Вакцинация от коронавируса должна быть доступной для учащихся в российских вузах, которые прибыли из других стран.

Прививку от коронавируса сделали 77% работников образовательных заведений в Москве. Об этом ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.