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Российским вузам порекомендовали вакцинировать иностранных студентов

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:40
Общество
Российским вузам порекомендовали вакцинировать иностранных студентов
pixabay.com

Москва, 30 августа. Высшие учебные заведения в России призвали провести вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов из зарубежных государств.

Инициатива поступила от Министерства образования и науки РФ. В ведомстве порекомендовали организовать прививочную кампанию для иностранных студентов с использованием внебюджетного финансирования. Вакцинация от коронавируса должна быть доступной для учащихся в российских вузах, которые прибыли из других стран.

Прививку от коронавируса сделали 77% работников образовательных заведений в Москве. Об этом ранее сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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