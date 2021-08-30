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Стоимость газа в ЕС превысила отметку в 590 долларов за тысячу кубометров
Экономика
Стоимость газа в ЕС превысила отметку в 590 долларов за тысячу кубометров
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 30 августа. Цена на голубое топливо в Европейском союзе преодолела показатель в 590 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Стоимость газа в ходе торгов 30 августа снова росла, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром в понедельник добиралась до отметки в 592 доллара.

Позднее стоимость топлива уменьшалась до 586 долларов за 1 тысячу кубометров, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Как известно, на прошлой неделе стоимость газа в ЕС добиралась до пиковых показателей в 580 долларов за 1 тысячу куб. м и выше. Позднее цена топлива падала почти на 100 долларов.

Рекордную стоимость на рынке ранее предрекали в агентстве Bloomberg. Газ будет переходным топливом еще многие десятилетия, уверены эксперты.

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газ европа топливо цены на газ биржевые торги
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