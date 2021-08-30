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Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисина показала фото дочерей в одинаковых костюмах
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисина показала фото дочерей в одинаковых костюмах
instagram.com  /  @anastasiya_shahidzhanova

Москва, 30 августа. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова после ухода с телестройки смогла удачно выйти замуж. Она уже несколько лет счастливая жена и мать. Супруг девушки — оператор и бизнесмен Михаил Шахиджанов. У пары двое детей, они живут в большом особняке под Москвой и ни в чем себе не отказывают.

Анастасия Лисова не прячет дочерей от поклонников и на своей странице в Instagram часто показывает их фотографии. Старшей дочери Мирославе уже три с половиной года, а вот младшая — Машенька — 31 августа отметит свой первый день рождения.

В канун дня рождения дочери Анастасия Лисова поделилась в Instagram совместным снимком своих наследниц. Девочек она нарядила в одинаковые бирюзовые костюмчики и посадила на плед мандаринового оттенка, который расстелила на газоне внутреннего двора особняка.

«Офигеть, неужели эти два кукленыша мои. Маше так вообще завтра годик стукнет. Только же в животе барахталась. Вот только не пишите мне, что мальчика надо. Надо, но не сейчас. Точно. Нам пока с девчонками хорошо. Хотя, безусловно, опыт быть мамой мальчика я бы хотела пережить. Когда созрею», — подписала счастливая мать свою публикацию.

Ранее сообщалось, что бывший муж Ксении Собчак учит ее сына Платона боксу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисина показала фото дочерей в одинаковых костюмах
дети любовь семья дом-2 Лисова
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