Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Авачинской бухты нефтепродуктами

Петропавловск-Камчатский, 30 августа. В Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского края произошла утечка нефтепродуктов, источник загрязнения пока не найден.

В прокуратуре сообщили, что к проверке привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора и краевого управления МЧС. Отобраны образцы проб.

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, утечка произошла в микрорайоне «Сероглазка». Он сообщил, что под дорогой произошла авария на трубопроводе, после были установлены боновые заграждения. Росприроднадзор наблюдает за трубой в постоянном режиме. Источник загрязнения пока не найден, проводятся следственные работы для установления точной причины инцидента.

Авачинская бухта является главными транспортными воротами Камчатского края. Ее максимальная глубина — 26 метров.