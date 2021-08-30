Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 16:40
16:39
Общество
Глава фонда «Прилив» рассказала о необходимости правильного сексуального воспитания детей
16:38
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидировали
16:35
Общество
Noize MC назвал причины отмены концертного тура
16:33
Происшествия
Дорогостоящий велосипед художника из театра Ширвиндта украли с парковки в Москве
16:30
Происшествия
Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
16:26
Общество
Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
16:21
Экономика
Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
16:21
Политика
Депутат Вострецов: Как правильно говорит Шойгу, армия — это наш щит
16:20
Общество
Раскрыта дата выхода биографического сериала «Вертинский»
16:18
Политика
Планы Лондона на Афганистан оказались на грани срыва из-за контригры Пекина и Москвы
Все новости

Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Авачинской бухты нефтепродуктами
Происшествия
Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Авачинской бухты нефтепродуктами
vk.com  /  Мария Ермолина

Петропавловск-Камчатский, 30 августа. В Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского края произошла утечка нефтепродуктов, источник загрязнения пока не найден.

В прокуратуре сообщили, что к проверке привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора и краевого управления МЧС. Отобраны образцы проб.

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, утечка произошла в микрорайоне «Сероглазка». Он сообщил, что под дорогой произошла авария на трубопроводе, после были установлены боновые заграждения. Росприроднадзор наблюдает за трубой в постоянном режиме. Источник загрязнения пока не найден, проводятся следственные работы для установления точной причины инцидента.

Авачинская бухта является главными транспортными воротами Камчатского края. Ее максимальная глубина — 26 метров.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Авачинской бухты нефтепродуктами
нефть авария бухта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru