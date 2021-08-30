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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 30 августа 2021 16:28
Армия
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула
wikipedia.org  /  wiltshirespotter / kabul1 / CC BY-SA 2.0

Кабул, 30 августа. Боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) взяли на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула.

Всего по воздушной гавани было выпущено шесть снарядов. Ранее сообщалось, что огонь велся из северной части Кабула. Один из боеприпасов достиг цели. Другие ракеты были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны.

На сегодняшний день Афганистан контролируют члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). При этом кабульский аэропорт используется для эвакуации гражданских лиц. На прошлой неделе здесь уже произошел теракт, также организованный боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг кабул афганистан
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