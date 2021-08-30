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СМИ: в Пентагоне знали о готовящихся в Кабуле терактах

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:24
Происшествия
СМИ: в Пентагоне знали о готовящихся в Кабуле терактах
Prt Scr youtube.com  /  ABP NEWS

Кабул, 30 августа. СМИ поделились информацией о том, что власти США знали о готовящихся в афганской столице терактах. Об этом пишет газета Politico.

Издание сослалось на предоставленные ей секретные документы с совещаний американского оборонного ведомства. Согласно данным Politico, военное командование США знало о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до теракта.

Ранее Пентагон раскрыл подробности теракта рядом с аэропортом Кабула. Власти США выразили уверенность, что атаку устроил террорист-смертник, а его сообщники затем открыли огонь из стрелкового оружия.

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