СМИ: в Пентагоне знали о готовящихся в Кабуле терактах

Кабул, 30 августа. СМИ поделились информацией о том, что власти США знали о готовящихся в афганской столице терактах. Об этом пишет газета Politico.

Издание сослалось на предоставленные ей секретные документы с совещаний американского оборонного ведомства. Согласно данным Politico, военное командование США знало о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до теракта.

Ранее Пентагон раскрыл подробности теракта рядом с аэропортом Кабула. Власти США выразили уверенность, что атаку устроил террорист-смертник, а его сообщники затем открыли огонь из стрелкового оружия.