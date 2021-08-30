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Погребинский объяснил, почему США не смогут отыграть «афганское фиаско» на Украине
Политика
Погребинский объяснил, почему США не смогут отыграть «афганское фиаско» на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 30 августа. США не смогут отыграть свой провал в Афганистане на украинском направлении, выразил уверенность киевский политолог Михаил Погребинский.

Вывод войск из Афганистана обернулся катастрофическими последствиями, в частности, гибелью 13 американских военнослужащих из-за теракта в Кабуле. Эти события отодвигают украинский вопрос на задний план.

Экс-замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Константин Елисеев считает, что сложившуюся ситуацию можно обернуть в пользу Киева. По его мнению, глава государства должен попытаться акцентировать внимание на интересах страны в сфере безопасности. Также дипломат отметил, что «афганское фиаско» станет стимулом для США в поиске дипломатической победы.

Однако политолог Михаил Погребинский уверен, что Вашингтон не сможет воспользоваться провалом в Афганистане для воплощения желаний Киева. Более того, газопровод «Северный поток — 2» невозможно заблокировать, а гарантий на продление транзита российского газа через Украину Соединенные Штаты дать не могут, объяснил он.

«Что касается Донбасса, то США не могут пойти наперекор европейским союзникам и дать добро Киеву на отказ от Минских соглашений», — добавил Погребинский.

Ранее политолог заявил, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность нового президента Украины вместо Владимира Зеленского. Также он рассказал, что глава Белого дома Джо Байден сделал «выговор» украинскому коллеге за отсутствие реформ, передает НСН.

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украина сша погребинский
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