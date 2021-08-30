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Сирийские наемники обвинили главарей ливийских группировок в краже зарплат

Весь мир
Сирийские наемники обвинили главарей ливийских группировок в краже зарплат
Global Look Press  /  Hamza Turkia/ZUMAPRESS.com

Триполи, 30 августа. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что лидеры группировок снизили выплаты отправленным Анкарой в Ливию наемникам до 2500 турецких лир (около 300 долларов). Деньги выдают раз в четыре месяца.

Десятки боевиков в знак протеста не только отказались посещать утренние военные учения, но и обвинили главарей в краже средств. Кроме того, желающим вернуться в САР нужно заплатить тысячу долларов.

В апреле сирийские наемники прибегали к мошенническим уловкам, чтобы попасть домой. Когда Турция отказалась выводить боевиков из Ливии, некоторым удалось подкупить врачей и сделать поддельные медицинские справки, чтобы покинуть страну.

По информации SOHR, на территории североафриканского государства находятся как минимум шесть тысяч лояльных Анкаре сирийских наемников, которых разочаровало малооплачиваемое сотрудничество с республикой.

Еще в январе 2021 года один из боевиков разъяснял, что сначала обещали две тысячи долларов и турецкое гражданство. Однако по приезду в Триполи выяснилось, что платят 1400 каждые два месяца.

Участники международных конференций по Ливии неоднократно подчеркивали, что уход наемников необходим для продвижения политического урегулирования и подготовки страны к голосованию за президента. Несмотря на требования и внутриливийские договоренности, процесс окончательного вывода подконтрольных Турции боевиков так и не случился.

Хотя октябрьское мирное соглашение, подписанное Совместным военным комитетом «5+5» в Женеве, подразумевает возвращение иностранных наемников на родину и аннулирование прежних договоренностей в сфере безопасности.

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ливия
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