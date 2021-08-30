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Путин вступил в исторический спор с главой Тверской области

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:34
Политика
Путин вступил в исторический спор с главой Тверской области
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Тверь, 30 августа. Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Тверскую область.

Глава России обсуждал с губернатором региона Игорем Руденей возможность переноса речного вокзала, который был построен на территории снесенного в советские годы Отроч монастыря. Глава области отметил, что в этой церкви Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа.

«Это только одна из версий», — ответил Путин.

Ранее стало известно, что президент России встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 сентября в Москве. Ожидается, что стороны обсудят союзную программу, а также международные вопросы.

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